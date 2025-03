CEO do Betis faz previsão para Vitor Roque no Palmeiras: ‘Estou convencido’ (Vitor Roque trocou o Betis pelo Palmeiras)

O Palmeiras desembolsará mais de 25 milhões de euros (R$ 158 milhões) pela contratação do atacante Vitor Roque, que pertencia ao Barcelona e estava emprestado ao Betis. A aquisição do jovem de 20 anos é a maior negociação da história do futebol brasileiro.

Em entrevista à rádio espanhola Canal Sur, o CEO do Betis, Ramón Alarcón, comentou o retorno do jogador para o futebol brasileiro. Ele acredita que a presença do Palmeiras no Mundial de Clubes em 2025 pesou na vontade do “Tigrinho”.

“Vitor chegou com muita animação ao Betis. Creio que ele estava com vontade de seguir aqui, mas apareceu para ele uma oportunidade que, para um jogador brasileiro… O Palmeiras é um grande clube, vai jogar o Mundial de Clubes neste ano, e há a Copa do Mundo em 2026”, disse.

“Se não tivesse sido o Palmeiras, estou seguro que Vitor ficaria aqui conosco, sem descartar inclusive um ano mais, porque é um jogador que tem muito potencial”, completou Alarcón.

Emprestado pelo Barcelona ao Betis na metade da temporada 2024/25, Vitor somava sete gols em 33 jogos pelo clube de Sevilha. Na artilharia do elenco, o ex-centroavante de Cruzeiro e Athletico-PR só perdia para o argentino Giovani Lo Celso, com oito gols.

Vitor Roque, reforço do Palmeiras (foto: Divulgação / Palmeiras )

CEO do Betis faz previsão para Vitor Roque

Ramón Alarcón elogiou a performance de Roque no Betis, ainda que possa ter ficado abaixo das expectativas para o público em geral devido ao valor investido pelo Barcelona. Os catalães pagaram 40 milhões de euros ao Athletico-PR em transação fechada em julho de 2023.

O dirigente fez previsão positiva para o Tigrinho no Palmeiras e citou a concorrência que ele teria no Betis com o colombiano Cucho Hernández (comprado por 13 milhões de euros do Columbus Crew, dos Estados Unidos) e o congolês Cédric Bakambu, que vem ganhando espaço na equipe.

“Talvez ele tenha vindo rápido demais para a Europa e com expectativas muito grandes, mas ele tem características físicas muito interessantes e gerava muitas ocasiões (de gols). Mas aí chegou a oferta do Palmeiras, que coincidiu com a chegada de Cucho e que ainda tinha mais pressão porque o Bakambu também estava brigando por minutos”.

“O jogador finalmente nos disse que preferia sair, e tanto eu como o treinador pensamos que, quando um atleta quer sair e já está com a cabeça em outro lugar, é melhor deixá-lo cumprir essa oportunidade de reconstruir sua carreira no Palmeiras. “Estou convencido de que ele vai jogar muito bem lá e desejo tudo de melhor a ele, porque é um garoto magnífico”.

Volta à Europa?

Vitor Roque assinou contrato de cinco anos com o Palmeiras, porém André Cury, seu empresário, já projetou o retorno do atacante ao futebol europeu, inclusive com chances de ser no Barcelona.

“Ele ainda é muito jovem. Vai tomar esse caminho agora de voltar ao Brasil por uma ou duas temporadas e depois regressará à Europa. Com 21 ou 22 anos, creio que ele já estará de volta”, afirmou em entrevista à rádio RAC1.

“A verdade é que o futebol hoje em dia está muito mudado, porque as pessoas querem que os jogadores apresentem rendimento de forma automática, de um dia para o outro. Ele passou por dois clubes da Espanha, um país diferente, e marcou 10 gols. Qualidade não lhe falta. Tem potência, tem qualidade, tem tudo”.

Considerando as passagens por Cruzeiro, Athletico-PR, Barcelona, Betis e Seleção Brasileira, Vitor Roque soma 43 gols em 147 jogos oficiais como profissional. Veja os números:

Betis: 33 jogos e 7 gols

Barcelona: 19 jogos e 2 gols

Athletico-PR: 81 jogos e 28 gols

Cruzeiro: 16 jogos e 6 gols

Seleção Brasileira: 1 jogo e nenhum gol

