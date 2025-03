Ex-alvo do Cruzeiro marca primeiro gol por novo time; vídeo (Sérgio Ramos comemora primeiro gol pelo Monterrey)

Ex-alvo do Cruzeiro, o zagueiro Sérgio Ramos, ídolo do Real Madrid e da Seleção Espanhola, marcou o primeiro gol pelo Monterrey, do México, nesse domingo (2/3)

Anunciado pelo clube no início de fevereiro, o defensor balançou as redes pela primeira vez com a camisa dos Rayados logo na sua segunda partida, contra o Santos Laguna, no Estádio BBVA, em Guadalupe, pela 10ª rodada do Campeonato Mexicano Clausura.

O jogo estava empatado por 1 a 1 quando Sérgio, de cabeça, colocou o Monterrey na frente após cruzamento do meio-campista espanhol Sérgio Canales, também ex-jogador do Real Madrid. Na sequência, o Santos voltou a empatar, mas o meia espanhol Óliver Torrres e o lateral-esquerdo mexicano Arteaga decretaram a vitória por 4 a 2 dos Rayados.

Sérgio Ramos no Cruzeiro

Ainda em 2024, Pedro Lourenço, dono da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Cruzeiro, confirmou o interesse da Raposa em contar com o Ramos no elenco celeste.

“Vou falar para a torcida do Cruzeiro. Se ele (Ramos) quiser vir, dentro de uma condição do Cruzeiro, pode vir. Nós vamos conversar com ele. Ainda não (conversamos). Quem sabe seja ele, porque um zagueiro nos vamos trazer, um zagueiro para vestir a camisa. Quem sabe o Alexandre Mattos aguente (contratar)”, afirmou à Itatiaia no final de dezembro.

