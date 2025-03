Atacante da Nova Zelândia lidera time tradicional da Inglaterra em busca de vaga na Champions (Chris Wood tem 18 gols e três assistências em 27 jogos na competição. )

O Nottingham Forest está cada vez mais perto de conquistar a vaga na Champions League 2025/26. A equipe ocupa o G4 da tabela da Premier League, e o atacante Chris Wood aparece como peça-chave na campanha que pode render a vaga na competição continental.

Chris Wood é neozelandês e foi contrato pelo Forest em 2023. Na Premier League, o atacante soma 18 gols e três assistências em 27 jogos. No momento, a equipe ocupa a terceira colocação na tabela, com 47 pontos, e briga contra Manchester City e Chelsea pela posição, já que apenas os quatro primeiros avançam à Champions.

O Nottigham Forest já foi campeão inglês em 1977/78. Na Champions, o clube inglês é bicampeão consecutivo (1978/79 e 1979/80).

De lá pra cá, o Forest teve dificuldade em reencontrar o caminho das conquistas. O time passou, inclusive, pela Segunda Divisão e retornou em 2022 para a Premier League.

Nas duas primeiras temporadas depois da conquista do acesso, o Nottingham brigou contra o rebaixamento, terminando como 16º e 17º, respectivamente. Agora, no terceiro ano disputando a elite do futebol inglês, tem a chance de voltar também para a principal competição do futebol europeu.

Peça-chave na campanha

Aos 33 anos, Chris Wood tem vivido um dos melhores momentos desde a chegada ao Forest. Artilheiro e referência do elenco, o atacante esteve na briga contra o rebaixamento do clube nas duas últimas temporadas e agora lidera a artilharia do elenco.

Nascido em Auckland, na Nova Zelândia, Chris Wood tem passagem por outros clubes ingleses, como Newcastle e Leicester, e chegou a dividir o campo com Gustavo Scarpa, meia do Atlético, que jogou pelo time inglês em 2023.

O neozelandês também foi colega de equipe do folclórico ex-centroavante Peter Crouch, de 2,01m de altura, quando atuava pelo Burnley entre 2018 e 2019.

Os números de Chris Wood

Segundo o site OGol, Chris Wood soma 234 gols em 647 jogos oficiais na carreira. O clube pelo qual ele mais balançou a rede é o Burnley – 53 vezes em 165 partidas. O atacante também tem bons números no Leeds United, com 44 gols em 88 jogos.

Pela Seleção da Nova Zelândia, Wood contabiliza 41 gols em 80 apresentações. Ninguém marcou tantas vezes como ele pelo time nacional do país da Oceania.

A notícia Atacante da Nova Zelândia lidera time tradicional da Inglaterra em busca de vaga na Champions foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque