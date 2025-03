crédito: No Ataque Internacional

Messi e Suárez surpreendem clientes de bares na Flórida (Messi e Suárez atuam juntos no Inter Miami)

Imagina você estar em um bar com os amigos e do nada chegar Messi e Suárez? Foi o que aconteceu em alguns estabelecimentos na Flórida, por causa de uma campanha da marca de batatas Lay’s chamada “No Lay’s, No Game”.

O francês Thierry Henry e a espanhola Alexia Putellas também surpreenderam torcedores nos bares em Barcelona. A ideia da campanha era, portanto, deixar os craques permanecerem nos locais apenas que tivessem a batata Lay’s.

Dessa forma, registros nas redes sociais, mostram o espanto dos clientes nos bares com a chegada dos craques de futebol. Além disso, eles perguntaram se podiam assistir ao jogo com a torcida, mas também questionaram se há a batata Lay’s no estabelecimento.

Em um dos bares, como não tinha, foram embora alegando ‘Sem Lay’s, sem jogo’. Nesse caso, Messi chegou a interagir com dois novos clientes avisando que no local não tinha as batatas.

Em um segundo bar, ao perguntarem novamente se alguém tinha a batata e uma cliente mostrar, Messi fala: ‘vamos ficar aqui’. Ambos pegam a batata e comem, enquanto são aplaudidos por todos no ambiente.

Campanha da Lay’s

A marca de batatas, além de reunir astros do futebol mundial, expande a estratégia para além dos comerciais tradicionais, criando experiências reais para consumidores.

A Lay’s vai lançar uma outra campanha, a “Lay’s Lights” em estabelecimentos selecionados em Espanha, Portugal, Alemanha, Ucrânia e África do Sul. Assim, torcedores que visitarem estes locais durante jogos da Champions League podem ter suas contas pagas por Putellas ou Henry.

A Lay’s é uma das patrocinadoras oficial das Copas do Mundo masculina de 2026 e feminina de 2027. A campanha representa um investimento de longo prazo no futebol global.

Messi e Suárez

Messi e Suárez jogam juntos no Inter Miami. Antes, a a dupla fez história no Barcelona, tendo a companhia do brasileiro Neymar no trio ‘MSN’, que fez sucesso por algumas temporadas na Espanha.

