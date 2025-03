Empresário de Vitor Roque, do Palmeiras, projeta futuro do jogador fora do clube (Jogador de 20 anos estava no Betis)

O empresário do atacante brasileiro Vitor Roque, André Cury, falou sobre o futuro do jogador do Palmeiras e “estabeleceu” prazo para passagem do jogador no alviverde.

O ex-atleta do Barcelona foi vendido ao clube brasileiro por 25,5 milhões de euros fixos (cerca de R$ 157,38 milhões de reais na cotação atual).

Com isso, o cria das categorias de base de América e Cruzeiro se tornou a maior compra da história do futebol brasileiro.

Vitor Roque estava emprestado ao Betis até o final da temporada 2024/2025 e adiantou o fim do vínculo para poder assinar com o Palmeiras.

O atleta foi anunciado pelo clube de São Paulo na última sexta-feira (28/2) e chegou ao Brasil nesta segunda-feira (4/3)

Apesar da saída da Europa em 2025, André Cury disse que o futuro do jogador é fora no exterior.

“Ele ainda é muito jovem. Vai tomar esse caminho agora de voltar ao Brasil por uma ou duas temporadas e depois regressará à Europa. Com 21 ou 22 anos, creio que ele já estará de volta”, afirmou em entrevista à rádio RAC1.

“A verdade é que o futebol hoje em dia está muito mudado, porque as pessoas querem que os jogadores apresentem rendimento de forma automática, de um dia para o outro. Ele passou por dois clubes da Espanha, um país diferente, e marcou 10 gols. Qualidade não lhe falta. Tem potência, tem qualidade, tem tudo”, exaltou, ressaltando que é possível que o ‘Tigrinho’ volte a vestir a camisa do Barça”, adicionou.

Vitor Roque em 2024/2025

Vitor Roque disputou 33 partidas nesta temporada europeia. Foram sete gols marcados e nenhuma assistência distribuída.

O jogador brasileiro foi emprestado ao Betis para ter mais minutos em 2025. Porém, perdeu espaço no ataque do time e se tornou opção no banco antes de deixar a equipe.

A notícia Empresário de Vitor Roque, do Palmeiras, projeta futuro do jogador fora do clube foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque