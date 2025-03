Nem Vini Jr, nem Raphinha: saiba quem é o brasileiro com mais gols em ligas europeias (Maxuell Maia supera Raphinha, do Barcelona, e Matheus Cunha, do Wolverhampton na artilharia europeia)

O futebol europeu conta com grandes jogadores brasileiros, como Vini Jr., do Real Madrid, e Raphinha, do Barcelona, mas o atleta nascido no Brasil que lidera a artilharia em ligas europeias não atua em nenhum dos gigantes do Velho Continente. O nome que aparece no topo da lista é de Maxuell Maia, atacante do Birkirkara.

Aos 33 anos, Maxuell, também conhecido como “Samurai”, lidera a artilharia entre brasileiros, com 18 gols marcados em 22 jogos no time de Malta.

Abaixo dele aparecem cinco jogadores, entre os quais Raphinha, do Barcelona, e Matheus Cunha, do Wolverhampton. Ambos disputaram 26 partidas por LaLiga e Premier League e anotaram 13 gols. Os dois estão entre os pré-convocados da Seleção Brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Outro brasileiro que atua na Espanha é Vini Jr., que soma nove gols em 20 partidas pelo Real Madrid. Apesar de ser destaque no clube, o atacante não é o maior goleador no Campeonato Espanhol. Por isso, não entra nem mesmo no top 10 de artilheiros do Brasil na Europa.

Goleadores brasileiros nas ligas europeias em 2024/25

Maxuell Samurai (Birkirkara) – 18 gols em 22 jogos na Liga de Malta

Matheus Souza (Una Strassen) – 13 gols em 18 jogos na Liga de Luxemburgo

Alex Tanque (Marsaxlokk) – 13 gols em 24 jogos na Liga de Malta

Matheus Cunha (Wolverhampton) – 13 gols em 26 jogos no Campeonato Inglês

Raphinha (Barcelona) – 13 gols em 26 jogos no Campeonato Espanhol

Ronivaldo (FC Blau-Weiss Linz) – 12 gols em 20 jogos no Campeonato Austríaco

Clayton Silva (Rio Ave) – 12 gols em 23 jogos no Campeonato Português

Ewerton (Baník Ostrava) – 11 gols em 21 jogos no Campeonato da República Tcheca

Anderson Silva (Pafos FC) – 11 gols em 25 jogos na Liga do Chipre

Carreira no Brasil

Antes de chegar à Europa, Maxuell colecionou passagens por clubes brasileiros como Sampaio Corrêa, CSA, Botafogo-SP e outros. O atacante também atuou pelo Ceará, mas com uma passagem apagada, sem gols ou assistências marcados.

O Treze foi o clube que o Samurai defendeu antes de sair do país e, depois disso, jogou por Gzira United, Sirens e Santa Lucia, também de Malta.

A transferência para o Birkikara foi acertada em 2023.

