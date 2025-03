crédito: No Ataque Internacional

SBT divulga equipe que transmitirá Real Madrid x Atlético de Madrid (SBT transmite jogos da Champions)

O SBT e o +SBT transmitem Real Madrid x Atlético de Madrid, pelo jogo de ida das oitavas de final da Uefa Champions League, nesta terça-feira (4), a partir das 16h45 (de Brasília). A narração será de Tiago Leifert, com comentários de Mauro Beting, análise de arbitragem de Nadine Basttos e reportagem de João Venturi, diretamente do Santiago Bernabéu.

O confronto promete muita emoção, reunindo grandes estrelas do futebol mundial e dois rivais históricos. O Atlético avançou diretamente às oitavas de final após uma sólida campanha na fase de grupos e terá a vantagem de decidir em casa. Já o Real passou pelo Manchester City na fase pré-eliminatória.

Na atual temporada, os times já se enfrentaram duas vezes, e os duelos terminaram empatados por 1 a 1.

Retrospecto na Champions

Maior vencedor da Champions League, com 15 títulos, o Real Madrid jamais foi eliminado pelo Atlético em confrontos de mata-mata na competição. O time do Santiago Bernabéu levou a melhor em duas finais (2013/14 e 2015/16), duas semifinais (1958/59 e 2016/17) e uma quartas de final (2014/15).

Programação do SBT

Após o apito final, acontece a Futlive, com apresentação de Renata Saporito e participações de Tiago Leifert e Mauro Beting, analisando este e outros resultados. A atração pode ser acompanhada pelo site e canal do YouTube do SBT Sports.

Oitavas de final da Champions League

Terça-feira – 04/03

16h45 – Santiago Bernabéu, Espanha

Real Madrid x Atlético de Madrid

A notícia SBT divulga equipe que transmitirá Real Madrid x Atlético de Madrid foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque