crédito: No Ataque Internacional

Premier League: times promovidos da EFL Championship afundam na zona de rebaixamento (Troféu da Premier League)

Os três times que conseguiram a promoção da EFL Championship para a Premier League 2024/2025 lutam contra o rebaixamento na elite do futebol inglês.

Ipswich, Leicester e Southampton subiram de divisão na temporada anterior. Porém, vivem situação delicada na liga nacional mais forte do mundo. A 11 rodadas para o fim da competição, os times estão ‘afundados’ na zona de descenso.

O Ipswich é 18° colocado, com 17 pontos. O time não vence no campeonato há oito jogos, com seis derrotas e dois empates.

O Leicester, campeão da competição em 2015/2016, está na 19° posição, com 17 pontos. A equipe tem uma vitória e quatro derrotas nas últimas cinco partidas.

Já o Southampton é o lanterna absoluto (20° lugar), com nove pontos. O time tem uma vitória e quatro derrotas nos cinco duelos recentes.

A primeira equipe fora da zona de rebaixamento é o Wolverhampton, que ocupa a 17° posição, com 22 pontos.

Chances de rebaixamento

Segundado dados da Opta Analyst, o Southampton tem 99,9% de chances de rebaixamento. O Leicester aparece com 91,8%, enquanto o Ipswich contabiliza 89,7%.

Curiosamente, dois dos três clubes que caíram da PL para a EFL em 2023/24 estão na briga pelo acesso. O Sheffield United é o vice-líder, com 73 pontos, cinco de vantagem sobre o terceiro, Burnley.

Por sua vez, o Luton Town vive situação dramática na segunda divisão inglesa: ocupa o 22º lugar, com 31 pontos, e corre risco de cair para o terceiro nível (League One).

A notícia Premier League: times promovidos da EFL Championship afundam na zona de rebaixamento foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque