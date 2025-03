crédito: No Ataque Internacional

Ex-jogador vai comandar último time da carreira dias após aposentadoria como atleta (Jogador de 35 anos se aposentou no último sábado (1°/3))

O ex-jogador argentino Guido Pizarro, de 35 anos, vai estrear como técnico do Tigres, do México, dias após fazer a última partida da carreira pelo time.

O ex-meia do clube mexicano se aposentou nesse sábado (1°/3) na vitória da equipe por 2 a 1 sobre o Necaxa pela 10 rodada da Liga MX.

No dia seguinte, o ex-atleta foi oficializado como novo treinador do Tigres, que ocupa a terceira colocação da competição, com 19 pontos.

Pizarro assume o cargo após a saída do sérvio Veljko Paunovi?, de 47 anos, do comando do time.

A estreia do ex-jogador como técnico será no confronto da equipe contra o Cincinnati, nesta terça-feira (4/3), nos Estados Unidos, pela CONCAF Champions Cup.

Carreira

Revelado no Lanús, Pizarro atuou na equipe profissional do clube argentino por quatro anos antes de se transferir para o Tigres.

O ex-meia atuou no time mexicano por 11 temporada. Ao todo, ele disputou 477 partidas com a camisa da equipe. Foram 18 gols marcados e 10 assistências distribuídas.

A notícia Ex-jogador vai comandar último time da carreira dias após aposentadoria como atleta foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque