Zombado por Neymar, campeão mundial atinge feito que só Messi conseguiu

A volta por cima de um campeão mundial pela França em 2018. Zombado por Neymar há um ano pelo mau desempenho, Ousmane Dembélé vive grande fase pelo Paris Saint-Germain e atingiu feito que só Lionel Messi conseguiu nas cinco principais ligas da Europa no século 21.

Nos dois primeiros meses de 2025, Dembélé marcou incríveis 17 gols em 12 jogos disputados com a camisa do PSG – média de 1,4 gols por partida. O francês de 27 anos, inclusive, começou março fazendo mais um gol e dando a primeira assistência no ano.

Com esses 17 gols marcados em janeiro e fevereiro, Dembélé se tornou o segundo jogador das principais ligas – Alemã, Espanhola, Francesa, Inglesa, Italiana = a chegar a essa marca desde 2021.

Lionel Messi, em 2016 pelo Barcelona, foi o primeiro atleta no século 21 a fazer 17 gols nos principais dois meses do ano, segundo levantamento da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) – Cristiano Ronaldo chegou perto e fez 16 gols pelo Real Madrid em 2013.

Dembélé ganha força na sua melhor temporada na carreira – em número de gols e participações em bolas na rede – após bater marca de Messi. O vencedor da Copa do Mundo da Rússia 2018 fez 26 gols e deu sete assistências em 33 partidas de 2024/25 pelo Paris Saint-Germain.

Neymar zombou Dembélé

O atacante Neymar zombou dos números de Ousmane Dembélé em 28 de fevereiro de 2024. O craque brasileiro reagiu com um emoji de gargalhada a uma postagem do perfil “Gênio Neymar Jr” no Instagram.

A publicação ironiza o desempenho de Dembélé na temporada 2023/2024. O francês havia marcado apenas um gol nas 28 primeiras partidas pelo PSG – desempenho bem diferente do atual.

Já Neymar, embora não tenha disputado jogos oficiais pelo clube parisiense, havia participado do amistoso de pré-temporada contra o Jenobuk Motors, da Coreia do Sul, em 3 de agosto de 2023, antes de ir ao Al-Hilal. O brasileiro fez dois gols no triunfo por 3 a 0.

Com base nesse duelo, a página “Gênio Neymar Jr” disse que Neymar tinha, na época, mais gols que Dembélé pelo PSG em 2023/2024.

