Hulk e Neymar na disputa pelo topo da artilharia entre brasileiros: veja o raio-X dos gols dos craques (Hulk e Neymar disputaram a Copa do Mundo de 2014 pela Seleção Brasileira)

Atacantes de destaque no futebol mundial, Hulk e Neymar são protagonistas de uma disputa à parte na temporada 2025. Os astros de Atlético e Santos são os maiores artilheiros brasileiros em atividade no futebol mundial.

Ex-companheiros na Seleção Brasileira, Hulk e Neymar acirram a artilharia jogo a jogo. No momento, Neymar leva a melhor, com 441 gols marcados em 722 jogos oficiais na carreira – média de 0,61. Já Hulk, em 856 partidas, balançou as redes uma vez a menos que o amigo – média de 0,52.

“Acho que essa é uma disputa extremamente interessante e sadia. São dois talentos, dois craques acima da média: Hulk, com muita força e potência; Neymar, com muita técnica e improvisos. Tomara que façam muito mais gols”, comentou Vagner Mancini, técnico responsável por lançar Neymar na equipe profissional do Santos, em 2009, em entrevista ao No Ataque.

Já Hulk, referência técnica do Atlético aos 38 anos, minimizou o ‘duelo’ e enalteceu Neymar, cinco anos mais jovem.

“Não tem isso de disputa. Neymar é mais jovem do que eu. Ele é o nosso craque e a nossa referência por tudo que conquistou e escreveu na história do futebol. É um amigo que eu tenho. A gente conversa bastante. Fico feliz pela volta dele ao Brasil e espero que ele possa retomar essa alegria e ousadia em campo, que é muito bonito. Espero que possamos contar com ele na Seleção para a próxima Copa do Mundo”, declarou o maior artilheiro do Atlético no século e o 14º em toda a história alvinegra.

Ascensão de Neymar

Destaque desde as categorias de base, Neymar estreou pelo Santos no dia 7 de março de 2009, aos 17 anos. Já cercado de muita expectativa, o ‘Menino da Vila’ ganhou a oportunidade com o técnico Vagner Mancini e entrou aos 17 minutos do segundo tempo na vitória do Peixe por 2 a 1 sobre o Oeste, no Pacaembu, em São Paulo, pelo Campeonato Paulista.

Já o primeiro gol como profissional ocorreu no terceiro jogo de Neymar pelo Santos – e o primeiro como titular. Apenas oito dias após a estreia pelo Peixe, o atacante balançou a rede na vitória por 3 a 0 sobre o Mogi Mirim, no Pacaembu, também pelo Paulistão. Na jogada, o garoto aproveitou cruzamento do atacante Roni, campeão da Série B pelo Atlético em 2007, e completou de cabeça para a rede.

“Quando cheguei ao Santos, Neymar havia disputado a Copa São Paulo e teve um ótimo desempenho. Ele já estava no grupo de profissionais. O dia a dia nos treinamentos me deu a confiança necessária para a estreia dele”, recordou Mancini.

“Me lembro que precisei utilizá-lo na equipe principal num treinamento durante a semana. Ele em poucos minutos mostrou que estava pronto, ainda que tivesse apenas 17 anos. Foi para o jogo, jogou bem, e o destino se encarregou do resto”, destacou o treinador.

Em 2009, Neymar marcou 14 gols em 48 jogos pelo Santos. Na temporada seguinte, sob o comando de Dorival Júnior, atual técnico da Seleção Brasileiro, e ao lado dos ‘parças’ André e Paulo Henrique Ganso, Ney conquistou os primeiros títulos como profissional: o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil.

Em 2011, Neymar foi o grande destaque do último grande título da história santista: a Copa Libertadores. Foi também naquele ano que o atacante sofreu, até então, a maior decepção da carreira: a goleada sofrida pelo Peixe diante do Barcelona, por 4 a 0, na final do Mundial de Clubes.

Vendido ao Barcelona por 17 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões, na cotação da época), Neymar se despediu do Santos no dia 27 de março de 2013, no empate sem gols contra o Flamengo, no Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. Curiosamente, Gabigol, hoje no Cruzeiro e ídolo rubro-negro, estreou como profissional pelo Peixe naquele jogo.

Neymar encerrou a primeira passagem pelo Santos com 136 gols e 63 assistências em 225 jogos. Na bagagem, ele as taças do tricampeonato paulista (2010, 2011 e 2012) e da Recopa Sul-Americana (2012), além dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores.

Brilho na Europa e frustração no Oriente Médio

Quando deixou o Santos, aos 21 anos, Neymar já era o principal jogador brasileiro em atividade. Em 3 de junho de 2013, ele foi apresentado pelo Barcelona diante de 56,5 mil torcedores no Camp Nou.

Com o argentino Lionel Messi e o uruguaio Luís Suárez, o brasileiro formou o trio “MSN”, uma das parcerias de ataque mais icônicas da história do futebol. Juntos, os sul-americanos marcaram incríveis 364 gols e 173 assistências em 110 jogos.

Em 2017, Neymar deixou o Barcelona de forma polêmica. O Paris Saint-Germain pagou o valor da multa contratual do atacante com o Barça por 222 milhões de euros (R$ 812 milhões, na cotação da época) – maior valor já pago para a contratação de um jogador em toda a história do futebol.

Frustração na Arábia Saudita

Em 2023, o brasileiro chegou ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, aos 31 anos, como a maior transferência de um clube não europeu na história – 90 milhões de euros (R$ 580 milhões, na cotação da época).

A passagem de Neymar pelo Oriente Médio foi frustrante. Em 531 dias como jogador do clube de Riade, o atacante entrou em campo sete vezes somente – cinco vitórias e dois empates, anotando um gol e duas assistências.

Muito do insucesso de Neymar no Al-Hilal se deve à grave lesão que sofrida em outubro de 2023, quando rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo na partida entre Uruguai e Brasil, pelas Eliminatórias. Apesar dos 13 meses de recuperação, o atacante voltou a sofrer com problemas físicos no Al-Hilal.

Na volta ao Santos, Neymar já anotou dois gols e duas assistências em seis partidas. O destaque foi o golaço olímpico marcado pelo craque na vitória do Peixe sobre a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista.

A retomada do jogador de 33 anos foi recompensada com a convocação de Dorival Júnior para os próximos jogos do Brasil nas Eliminatórias. Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, Neymar é esperança para a Copa do Mundo de 2026

“A expectativa é muito grande para que ele consiga fazer uma grande temporada pelo Santos. O público em geral já tem se empolgado com a melhora técnica dele nos primeiros jogos”, avaliou Mancini.

“A tendência é que ele melhore ainda mais Ele tem tudo pra ser o que todos esperam, pois ainda é jovem para performar. Inclusive, acho que a Seleção Brasileira terá novamente um atacante diferenciado ainda nestas Eliminatórias. As lesões atrapalharam, mas acredito que ele vai se superar”, apostou o treinador.

Trajetória de Hulk

Hulk deixou o Vitória com apenas 18 anos para atuar no Japão. Por lá, acumulou 74 gols em 110 partidas oficiais com as camisas de Kawasaki Frontale, Consadole Sapporo e Tokyo Verdy. Ele chamou a atenção do Porto, que resolveu contratá-lo em 2008.

Em Portugal, Hulk foi ‘apresentado’ ao torcedor brasileiro e foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, à época treinada por Dunga, em 2009.

Com 11 títulos conquistados e já como ídolo do Porto, Hulk foi negociado com o Zenit, em 2012. O clube de São Petersburgo pagou 60 milhões de euros (cerca de R$ 153 milhões, na cotação da época) para a contratação. A transferência mais cara do futebol português e russo até então.

No Leste Europeu, Hulk continuou artilheiro. Em quatro temporadas pelo Zenit, anotou 77 gols em 148 jogos (média de 0,52), conquistou títulos a cavou uma vaga na Copa do Mundo de 2014.

Em 2016, o Shanghai SIPG pagou ao Zenit 55 milhões de euros (R$ 204 milhões na cotação da época) por Hulk – a contratação mais cara da história do futebol chinês.

Na China, Hulk marcou 77 gols em 145 jogos. No fim de 2020, ele decidiu não renovar o contrato com o Shanghai e retornou ao futebol brasileiro para defender o Atlético.

Em 25 de novembro de 2020, vestiu a camisa do Shanghai SIPG pela última vez. Pouco depois, anunciou que não renovaria contrato e procuraria um novo clube para a sequência da carreira – que viria a ser o Atlético.

Ídolo e jogador histórico do Galo

No Galo, Hulk se tornou um dos maiores ídolos da história alvinegra e colecionou títulos e recordes. Ele é o maior artilheiro do clube na Libertadores (16) e nos pontos corridos do Brasileirão (56), e também da Arena MRV (17) e do Novo Mineirão (52), entre outros feitos.

Em 2021, Hulk foi o grande destaque do Triplete Alvinegro, conquistando o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Em alto nível na quinta temporada seguida pelo Galo, o super-herói segue decisivo e já anotou oito gols em oito jogos.

“Hulk é um cara que se cuida muito, extremamente profissional. Não é à toa que está com 38 anos e correndo igual uma criança, igual um guri. Isso é bonito de se ver. Quando vemos um jogador assim nos motivamos em cima disso e motivamos os outros”, elogiou Cuca, atual técnico do Atlético.

A notícia Hulk e Neymar na disputa pelo topo da artilharia entre brasileiros: veja o raio-X dos gols dos craques foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior