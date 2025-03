Manchester City vence de virada e avança às quartas da Copa da Inglaterra (City venceu Plymouth na Copa da Inglaterra)

Pela quinta fase da Copa da Inglaterra, o Manchester City venceu, de virada, o Plymouth Argyle, da segunda divisão, por 3 a 1. A partida aconteceu neste sábado (1º/3), no Etihad Stadium. O jovem Nico O’Riley marcou dois gols para o City, De Bruyne também fez para os mandantes, enquanto Talovierov balançou a rede para o Plymouth.

A equipe de Manchester avança para as quartas de final da competição e conhecerá seu próximo adversário neste domingo, quando ocorre o sorteio da próxima fase.

Os Citizens enfrentam no próximo sábado o Nottingham Forest, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, no The City Ground. Já a equipe de Pilgrim volta a campo na terça-feira, quando enfrenta o Hull City no MKM Stadium, pela 35ª rodada da Segunda Divisão.

Os gols do jogo

Em cobrança de escanteio, aos 38 do primeiro tempo, Talovierov venceu a defesa do City no alto e cabeceou com precisão na bochecha do gol, abrindo assim o placar do jogo em favor do Plymouth Argyle.

Já nos acréscimos da primeira etapa, Kevin De Bruyne cobrou uma falta pela lateral do campo e cruzou na cabeça de Nico O’Reilly, que testou firme para baixo. O goleiro adversário tocou na bola, mas não foi o suficiente para impedir o gol de empate dos Citizens, aos 46 minutos.

Com 31 minutos da etapa complementar, O’Reilly marcou novamente de cabeça, após receber uma assistência em cruzamento de Phil Foden, em cobrança de escanteio.

Para fechar o marcador, De Bruyne recebeu um passe de Haaland na pequena área e precisou apenas empurrar para o gol aos 45 do segundo tempo.

