crédito: No Ataque Internacional

IFAB anuncia ‘teste oficial’ de nova regra para goleiros no Mundial de Clubes (Fábio, goleiro do Fluminense, será um dos goleiros a testar a nova regra no Mundial de Clubes)

O Mundial de Clubes de 2025 será um teste oficial para a nova regra do futebol para o tempo de reposição de bola dos goleiros. A Associação Internacional de Futebol (IFAB) anunciou, neste sábado (2/2), a aprovação da mudança.

A intenção é diminuir a “cera” feita pelos goleiros. A partir de agora, os arqueiros não poderão demorar mais que oito segundos para repor a bola em jogo. Quando faltarem cinco segundos, o árbitro avisará ao jogador e, caso a reposição não ocorra a tempo, o time adversário ganhará um escanteio.

Atualmente, o tempo limite é de seis segundos. Nos casos em que o tempo é extrapolado, o árbitro deve marcar tiro livre indireto.

Outra mudança: reclamação com arbitragem

Outra mudança é que a IFAB inseriu de vez a regra que apenas os capitães poderão reclamar com a arbitragem durante os jogos. Qualquer outro jogador que reclamar com o juiz poderá ser punido com cartão.

Novas regras válidas em julho

Qualquer liga que quiser, pode incorporar as regras em suas competições. As mudanças serão válidas a partir do dia 1º de julho.

No entanto, serão testadas oficialmente no Mundial de Clubes, marcado para junho de 2025. Com isso, quatro clubes brasileiros participarão da novidade: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

