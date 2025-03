Ex-jogadores de Cruzeiro e Atlético figuram em lista ‘para esquecer’ do Barcelona (Vitor Roque marcou dois gols em 13 jogos pelo Barcelona)

A chegada de Vitor Roque empolgou torcedores do Palmeiras, mas parece causar um efeito contrário entre os fãs do Barcelona. De acordo com alguns jornais da Espanha, o jogador revelado pelo Cruzeiro não deixará saudades. Ele foi incluído, inclusive, em uma lista feita pelo diário Sport de “dez brasileiros para se esquecer” na história do clube catalão.

Além de Vitor Roque, outros jogadores que vestiram a camisa de Cruzeiro e também do Atlético figuram na lista “para esquecer” do jornal sobre o Barcelona. Entre eles, o atacante Keirrison, que foi emprestado ao time celeste, em 2011, justamente pelo time catalão. Curiosamente, o atleta sequer entrou em campo com a camisa azul-grená.

No período em que o Barcelona teve os direitos econômicos de Keirrison, o jogador foi emprestado para o Benfica, Fiorentina e Santos – todos em 2010 -, antes de chegar ao Cruzeiro no ano seguinte.

Geovanni é outro jogador presente na lista que defendeu o Cruzeiro. O ex-atacante teve duas passagens pelo clube celeste. Ele foi revelado em 1997 e permaneceu na equipe até 2001, quando deixou Belo Horizonte para defender o Barcelona. Retornou à Toca da Raposa em 2006 e deixou o clube novamente no ano seguinte.

No Barça, Geovanni disputou 43 partidas, marcou três gols e contribuiu com uma assistência nas temporadas 2001/2002 e 2002/2003.

O ex-lateral Triguinho – jogador do Atlético em 2011 e 2012 – também pertenceu ao Barcelona, mas só entrou em campo pelo clube numa partida amistosa em 2001, anos antes de se destacar no futebol nacional pelo São Caetano.

Contratação badalada, Vitor Roque chega ao Palmeiras com um vínculo válido até dezembro de 2029. A presença do atleta deixa o ataque do Verdão no Mundial com grandes opções – ele pode atuar ao lado de Estêvão, que irá em breve para o Chelsea, e o recém-contratado Paulinho.

Confira os 10 brasileiros que não serão lembrados no Barcelona

Fonte: Diário Sport, da Espanha

Cléo Hickman (meia)

Dupla Marcelão (zagueiro) e Triguinho (lateral-esquerdo)

Fábio Rochemback (volante)

Geovanni (meia)

Henrique (zagueiro)

Keirrison (atacante)

Douglas (lateral-direito)

Malcom (atacante)

Matheus Fernandes (volante)

Vitor Roque (atacante)

