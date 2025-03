Atacante de time inglês leva ‘chute’ de goleiro e vai para o hospital (Momento em que goleiro do Millwall atingiu jogador do Crystal Palace)

Neste domingo (1º/3), Jean-Philippe Mateta, atacante do Crystal Palace, saiu de campo de maca e foi encaminhado ao hospital após lance na partida entre o time inglês e o Millwall pela Copa da Inglaterra.

O jogador francês de origem congolesa sofreu um duro golpe do goleiro advesário, Liam Roberts, ainda no primeiro tempo do duelo. No momento, o placar estava empatado sem gols.

No lance, Jean-Philippe Mateta disputa bola com um jogador do Millwall, quando é atingido pelo arqueiro. Liam chegou chutando e acertou o rosto do atacante. O goleiro foi expulso imediatamente.

Crystal Palace will surely miss Matetapic.twitter.com/5734jFrGht — Sancho (@CFC_Jadon10) March 1, 2025

A partida terminou com vitória do Crystal Palace por 3 a 1, com gols de Edward Nketiah, Daniel Munoz e Japhet Tanganga (contra). Wes Harding descontou para o Millwall.

