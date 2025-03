Algoz do Atle?tico, jogador e? pre?-convocado pela Selec?a?o apo?s brilhar na Champions (Igor Paixão em campo pelo Feyenoord)

Líder em participações em gols em um dos 16 melhores clubes da Champions League. Algoz do Atlético. Pré-convocado por Dorival Júnior para a Seleção Brasileira. Essas são algumas das possíveis definições de Igor Paixão, ponta-esquerda do Feyenoord que foi revelado pelo Coritiba e brilha no futebol europeu. São oito bolas na rede e 11 assistências em 35 partidas em 2024/25.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na sexta-feira (28/2) a lista de 52 pré-convocados para dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. E Igor Paixão pode vestir a camisa do Brasil pela primeira vez.

Os jogos da Seleção Brasileira nessa data Fifa será diante dos finalistas da Copa América de 2024. A Seleção recebe a Colômbia, no Mané Garrincha, em Brasília, em 20 de março, às 21h45. Na semana seguinte, em 25 de março, às 21h, o time de Dorival visita a Argentina, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Início da carreira de Igor Paixão

De origem quilombola, Igor Paixão nasceu e cresceu no Amapá e percorreu quase 3 mil quilômetros para se profissionalizar no Paraná, onde se destacou e foi vendido pelo Coritiba por mais de 40 milhões de reais.

A negociação com o Feyenoord se deu pelo brilho do jogador entre 2021 e 2022 com a camisa do Coxa. Foram 21 gols e 16 assistências em 84 partidas, e uma das principais atuações fez de Igor Paixão um algoz do Atlético.

Em 23 de abril de 2022, o Galo recebeu o Coritiba no Independência, em Belo Horizonte, pela 3ª terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, Savarino fez dois gols e colocou o clube da casa em vantagem. Porém, um jogador de 21 anos, na época, resolveu aparecer.

Além das boas jogadas pelo lado esquerdo, que deram trabalho ao lado direito da defesa que tinha Mariano e Diego Godín, Igor Paixão participou dos gols do empate por 2 a 2. Ele fez o primeiro e deu a assistência para Adrián Martínez, atualmente no Racing, igualar o marcador, após linda trama individual. Veja os lances abaixo.

Igor Paixão pelo Feyenoord

Igor Paixão ficou apenas mais três meses no futebol brasileiro e rumou à Holanda. O atacante fechou com Feyenoord e, em duas temporadas completas, já conquistou os principais títulos nacionais. Agora, ele busca o brilho na Liga dos Campeões.

O campeão europeu em 1969/70 não está entre os favoritos, mas já conseguiu a vaga nas oitavas de final, que não era alcançado há 53 anos. E a classificação teve participação direta do brasileiro de 24 anos.

Titular em todas as principais partidas do Feyenoord na temporada – na Eredivisie e na Champions -, Igor Paixão é o dono da ponta esquerda e foi o responsável por fazer o gol da vitória sobre o Milan, em 18 de fevereiro.

Os clubes se enfrentaram na Holanda, pelo jogo de ida dos playoffs, e Igor marcou o único gol do jogo. Com 1 a 0 da ida, o Feyenoord visitou o San Siro, empatou por 1 a 1 e se classificou para as oitavas de final.

O próximo duelo pela Liga dos Campeões será na quarta-feira (5/3), às 14h45, diante da Inter de Milão, em Roterdã. Provavelmente, Igor Paixão será titular e terá a oportunidade da última exibição antes da convocação de Dorival Júnior.

