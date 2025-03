crédito: No Ataque Internacional

Atlético de Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir ao vivo e escalações por La Liga (Griezmann, do Atlético de Madrid, e Nico Williams, do Athletic Bilbao)

Atlético de Madrid e Athletic Bilbao se enfrentam neste sábado (1º/3), às 17h (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, pela 27ª rodada de La Liga, o Campeonato Espanhol. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

Terceiro colocado do Espanhol, o Atlético de Madrid está a apenas um ponto da liderança, mas precisa de um tropeço dos rivais Barcelona e Real Madrid para assumir a ponta do torneio. Já o Athletic Bilbao é o quarto colocado, mas está a seis unidades do primeiro lugar.

Atlético de Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir

A partida entre Atlético de Madrid e Athletic Bilbao será transmitida pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Atlético de Madrid x Athletic Bilbao: escalações

Atlético de Madrid: Musso; Marcos Llorente, Giménez, Lenglet e Javi Galán; Giuliano, De Paul, Pablo Barrios e Gallagher; Antoine Griezmann e Julián Álvarez. Técnico : Diego Simeone.



Athletic Bilbao: Unai Simón; Óscar de Marcos, Dani Vivian, Aitor Paredes e Yuri Berchiche; Mikel Vesga e Mikel Jauregizar; Ohian Sancet e Nico Williams; Maroan Sannadi e Iñaki Williams. Técnico: Ernesto Valverde.

