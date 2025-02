crédito: No Ataque Internacional

Campeão do mundo conta detalhes de ‘batalha’ contra doença autoimune: ‘Não é fácil’ (Taça da Copa do Mundo )

O ex-volante Gennaro Ivan Gattuso, um dos integrantes do elenco da Seleção Italiana campeã da Copa do Mundo de 2006, revelou detalhes de ‘batalha’ contra doença.

O ex-jogador de 47 anos tem miastenia gravis, enfermidade autoimune que provoca fraqueza e pode afetar a maioria dos músculos do corpo.

Gattuso falou sobre esforço para lidar com a condição e como a mesma o impactou.

“Tenho miastenia gravis há 15 anos. Muitas pessoas me escrevem pedindo conselho e me perguntando como tenho tanta energia como uma doença como essa. Estou tratando com cortisona”, contou em entrevista ao canal da Federação Italiana.

“Durante quatro ou cinco anos, abri mão de coisas que amava, como uma taça de vinho. Quando você tem diplopia, quando você vê em dobro, não é fácil, mas sempre acreditei que era mais forte que a doença”, adicionou.

Lenda do Milan. Gattuso se aposentou da carreira como jogador em 2012/2013, quando atuava pelo FC Sion, da Suíça.

Carreira como treinador

Após o fim da trajetória como atleta, Gennaro se tornou treinador ainda em 2013, quando assumiu o Palermo. Posteriormente, passou por Milan, Napoli, Valência e Olympique de Marseille.

Atualmente, ele comanda o HNK Hajduk Split, da Primeira Divisão da Cróacia.

A notícia Campeão do mundo conta detalhes de ‘batalha’ contra doença autoimune: ‘Não é fácil’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque