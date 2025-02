crédito: No Ataque Internacional

Cria do Atlético rescinde com clube europeu e está livre no mercado (Jogador estava no Zenit desde 2022/2023)

O ex-zagueiro do Atlético Rodrigão, de 29 anos, rescindiu contrato com o Zenit e está livre no mercado.

O jogador estava no time da Rússia desde a temporada 2022/2023 e ainda tinha vínculo válido até a metade de 2025.

O defensor disputou 55 jogos com a camisa da equipe e balançou as redes em três oportunidades.

O clube se despediu do atleta nas redes sociais e agradeceu pelos serviços prestados. Antes de ser contratado pelo Zenit, o atleta passou, na Europa, pelo Gil Vicente (Portugal) e FK Sochi (Rússia)

Rodrigão no Atlético

Rodrigão é cria das categorias de base do Atlético. Com a camisa do alvinegro mineiro, o jogador atuou em apenas três partidas, todas em 2017, pela equipe profissional.

No Brasil, além do Galo, ele teve passagens por Caldense, Coimbra, Boa Esporte e Ferroviária.

A notícia Cria do Atlético rescinde com clube europeu e está livre no mercado foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque