Atlético anuncia contratação de Iván Román, promessa do futebol chileno (Iván Román, novo zagueiro do Atlético)

O Atlético anunciou nesta sexta-feira (28/2) a contratação do zagueiro chileno Iván Román, que estava no Palestino-CHI. O defensor de 18 anos é tido como uma das principais promessas do país onde nasceu.

O zagueiro chegou a Belo Horizonte na manhã dessa quarta-feira (26/2). Ele realizou exames médicos e assinou contrato com o Galo até dezembro de 2029.

Bem-vindo, Ivan Roman!



Com 18 anos, experiência profissional e convocações para as seleções de base do Chile, o zagueiro chega pra ser mais uma opção na nossa defesa! O contrato do atleta é válido até dezembro de 2029.



Por uma grande trajetória, hermano! pic.twitter.com/iAkIJjJVk3 — Atlético (@Atletico) February 28, 2025

O anúncio da contratação de Román ocorre no último dia desta janela de transferências, que fecha às 23h59 desta sexta.

Depois, o Galo poderá voltar ao mercado entre 10 de março e 11 de abril. Esse é o tempo determinado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a movimentação de jogadores que disputaram campeonatos estaduais.

O também zagueiro Vitor Hugo, do Bahia, é um dos alvos do clube alvinegro e pode chegar à Cidade do Galo justamente na próxima janela.

Promessa do Chile

O jovem integrava o elenco profissional do Palestino desde 2023. Foram 42 jogos do zagueiro pelos “Árabes”, como são conhecidos no Chile, com três gols e duas assistências.

No ano passado, Iván Román acumulou experiências internacionais como titular. A equipe chilena caiu na fase de grupos da Copa Libertadores para, posteriormente, ser eliminada pelo Independiente Medellín-COL nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

No Chile, o zagueiro de 18 anos é visto como um jogador de “muito boa técnica”, como disse uma fonte à reportagem do No Ataque. O contrapeso fica pela questão física, já que, para muitos, o atleta ainda precisa evoluir neste aspecto.

Destaque no Sul-Americano Sub-20

O novo defensor do Galo participou de oito dos nove jogos disputados pela Seleção Chilena no Sul-Americano Sub-20, que ocorreu entre janeiro e fevereiro deste ano. Román foi poupado somente no último duelo da primeira fase, quando La Roja já havia garantido a classificação ao hexagonal final.

O zagueiro recebeu três cartões amarelos em todo o torneio, sendo que dois foram na partida final contra o Brasil, na qual ele foi expulso e a Canarinho venceu por 3 a 0. Além disso, ele contribuiu com um gol – no empate por 1 a 1 com o Uruguai pelo hexagonal.

De acordo com os números da plataforma Sofascore, Iván Román teve nota média de 7,10 no Sul-Americano. Ele apresentou ainda médias de 2,1 desarmes por partida; 3,6 bolas recuperadas; 1 drible sofrido e 5,8 cortes.

Considerando somente os zagueiros, ele teve a terceira melhor nota da competição. Acima dele aparecem somente o brasileiro Iago Silva (7,16) e o uruguaio Juan Rodriguez (7,39).

Iván Román no Atlético

Iván Román é o oitavo reforço do Atlético nesta janela de transferências. Antes dele, o clube anunciou as chegadas: do lateral-direito Natanael, do lateral-esquerdo Caio Paulista, do volante Patrick Silva, do meio-campista Gabriel Menino e dos atacantes Júnior Santos, Cuello e Rony.

A princípio, Román terá quatro concorrentes no profissional do Galo. Ele terá de se destacar nos treinos disputando espaço com Lyanco, Junior Alonso, Igor Rabello e Rômulo.

A notícia Atlético anuncia contratação de Iván Román, promessa do futebol chileno foi publicada primeiro no No Ataque por Adriano Oliveira