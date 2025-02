Jornalistas da TNT projetam que jogador do Atlético será o melhor da posição no Brasil em 2025 (Jornalistas apontaram Hulk será o melhor centroavante da temporada)

Jornalistas da TNT Sports projetaram quais serão os melhores centroavantes do futebol brasileiro nesta temporada e colocaram atleta do Atlético no topo do ranking.

Os comentaristas Bruno Formiga, Giovana Kill e Vitor Sérgio Rodrigues votaram na dinâmica e todos apontaram que Hulk, do Galo, será o melhor da posição em 2025.

A lista dividiu 15 atacantes, todos de equipes diferentes, em três “prateleiras”. O camisa 7 ficou na categoria mais alta e na primeira posição, seguido de Pedro, do Flamengo, e Yuri Alberto, do Corinthians.

Hulk é um dos destaques do alvinegro mineiro neste ano. Em oito partidas disputadas, Ele balançou as redes em oito oportunidades e é o artilheiro do Atlético na temporada.

Nessa terça-feira (25/2), o clube informou que o futebolista sofreu uma lesão muscular na coxa direita. O Galo não informou o grau da lesão e nem o tempo de recuperação do jogador.

Lista completa

Primeira prateleira: 1 – Hulk (Atlético) / 2-Pedro (Flamengo) / 3- Yuri Alberto (Corinthians);

Segunda prateleira: 4- Igor Jesus (Botafogo) / 5- Rafael Borré (Internacional) / 6- Tiquinho Soares (Santos) / 7 – Vegetti (Vasco) / 8- Luciano Rodríguez (Bahia) / 9- Lucero (Fortaleza);

Terceira prateleira: 10 – Calleri (São Paulo) / 11 – Braithwaite (Grêmio) / 12- Flaco López (Palmeiras) / 13- Gabigol (Cruzeiro) / 14 – Cano (Fluminense) / 15- Pitta (Bragantino).

Gabigol

Bruno Formiga falou sobre o camisa 9 do Cruzeiro e analisou contexto do Cruzeiro para 2025.

“Ele tem um mental diferente dos outros que estão aí. Apesar de tecnicamente estar muito mal. Está em um time que virou um holofote muito forte em que tudo precisa dar certo muito rápido. Qualquer parada a vai para cima das maiores estrelas. Para ele (Gabigol) e Dudu”, disse .

O apresentador e narrador Victor Lopes fez duras críticas ao jogador da Raposa.

“O Gabriel está quebrando a bola. É desesperador. Vai muito naquilo de você acreditar se ele ainda pode voltar a ser útil. Hoje ele não é útil”, criticou

