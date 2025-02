Clube bicampeão da Champions faz acordo para participar de decisões de equipe mineira (Coimbra e Porto fecharam um acordo válido por 12 anos)

O Coimbra firmou nessa terça-feira (25/2) um acordo com o Porto, bicampeão da Champions League. A parceria prevê a participação direta do clube português em todas as decisões da equipe de Contagem, que atualmente disputa a Segunda Divisão do Campeonato Mineiro, corresponde ao terceiro escalão estadual.

O acordo inclui a atuação dos portugueses no processo de formação e recrutamento de novos talentos, bem como a ocupação de cargos executivos e o controle das questões orçamentais do clube mineiro. O Porto também será responsável pela reformulação da imagem e dos símbolos do Coimbra, como o nome e logotipo, por exemplo.

A cerimônia de assinatura do protocolo entre os clubes contou com a presença do presidente do Porto, André Villas-Boas, e do diretor da formação, José Tavares. O Coimbra foi representado pelo presidente Ricardo Guimarães (um dos investidores da SAF do Atlético) e pelo diretor-geral Leonardo Franchi.

“O Brasil é um viveiro de atletas e nós queremos juntar essa oportunidade que temos com a metodologia de sucesso que existe no Porto”, afirmou Ricardo Guimarães.

A formação de novos atletas foi um dos principais assuntos mencionados. José Tavares também reforçou a ideia de buscar talentos jovens no Brasil.

“Queremos que este acordo nos leve a locais a que ainda não fomos capazes de ir e encontrar, nas raízes do Brasil, jovens que merecem as oportunidades, que possam brilhar e acreditar em ganhar títulos no Porto, alcançar sonhos e ajudar as suas famílias e comunidades”, explicou o diretor de formação.

O contrato é válido por 12 anos e o Porto passará a ter, no Brasil, um coordenador técnico responsável pela implementação das metodologias de treino e pela definição do plano de formação do clube. A parceria também tem o intuito de fortalecer os laços comerciais entre as partes, criando um canal de transferência de atletas brasileiros para a Europa.

No Ataque