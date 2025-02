Melhor jogador de Copa do Mundo avança em negociação para comprar clube europeu, diz jornal (Taça da Copa do Mundo )

O ex-goleiro alemão Oliver Kahn, eleito melhor jogador da Copa do Mundo de 2002, avançou na negociação para a compra do Bordeaux, da França.

O clube fundado em 1881 declarou passou por uma grave crise financeira e declarou falência em julho de 2024.

Com isso, o ele foi rebaixado para a Quarta Divisão do Campeonato Francês. O time é o vice-líder do Grupo B da competição nacional.

Segundo a The Associated Press, Kahn foi a França para se reunir com diretores do Bordeaux e a negociação avançou.

O prefeito da cidade de Bordéus, Pierre Hurmic, falou com entusiasmo sobre a possível compra.

“Há muitos elementos confidenciais que não posso revelar, mas o que posso dizer é que parecem sérios, motivados e têm os fundos necessários. Sou muito sensível a sua oferta (Kahn)”, afirmou.

Carreira de Kahn como gestor

O ex-jogador de 55 anos foi integrante do conselho administrativo do Bayern de Munique e depois se tornou presidente do comitê.

Além disso, o multicampeão ex-goleiro alemão foi consultor de gestão da Seleção da Alemanha.

A notícia Melhor jogador de Copa do Mundo avança em negociação para comprar clube europeu, diz jornal foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque