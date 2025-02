crédito: No Ataque Internacional

Fã de ex-atacante do Atlético usa fantasia de urso em estádio; entenda (Torcedor do Olimpia se veste de urso em jogo no Paraguai)

Um fã do atacante Lucas Pratto, ex-Atlético, se vestiu de urso nas arquibancadas do Estádio Tigo Manuel Ferreira, em Assunção, para acompanhar o jogo entre Olimpia e Cerro Porteño neste domingo (23/2), pela sexta rodada do Campeonato Paraguaio.

A cena foi flagrada pela Tigo Sports, TV paraguaia. É possível ver o jovem gritando o nome do jogador ao mesmo tempo em que segura um cartaz.

Pratto tem o apelido de urso por causa de seu porte físico, potência e a capacidade de derrubar os adversários. Na época em que defendia o Atlético, o atacante já comemorava os gols em alusão ao animal.

Aos 36 anos, o atacante argentino iniciou a partida deste domingo no banco de reservas. Ele tem um gol em um jogo disputado na atual temporada.

Pratto viveu bons momentos no Atlético

Pratto tuou pelo Atlético de 2015 a 2017. Com a camisa alvinegra, anotou 42 gols em 107 jogos e se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do Galo.

Pratto comemora gol pelo Atlético

O argentino venceu apenas um título pelo time mineiro: o Campeonato Mineiro de 2015.

Em 2017, Pratto foi vendido ao São Paulo. No Tricolor, fez 14 gols em 46 jogos. Ao final daquela temporada, o Urso retornou ao futebol argentino – se transferiu para o River Plate, onde ficou por três temporadas e levantou o principal troféu da carreira dele: a Copa Libertadores de 2018.

O jogador ainda passou por Feyernoord-ALE, Vélez e Defensa y Justiça antes de chegar ao Olimpia em 2024. No ano passado, o atacante marcou cinco gols em 40 partidas.

