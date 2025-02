crédito: No Ataque Internacional

Time de Ronaldo é goleado por 7 a 1, e torcedores pedem reembolso do ingresso: ‘Sem alma’ (Ronaldo, gestor do Real Valladolid)

O Real Valladolid, clube que pertence ao ex-atacante Ronaldo Fenômeno, vive péssima fase. Neste domingo (23/2), o time foi goleado por 7 a 1 pelo Athletic Bilbao pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol e despertou a ira dos torcedores presentes no Estádio San Mamés, em Bilbao.

Cerca de 600 pessoas viajaram aproximadamente 300km para acompanhar o Valladolid in loco, mas saíram decepcionadas com o resultado final. Diante do desempenho, a Federación de Peñas del Real Valladolid pediu o reembolso dos ingressos aos jogadores da equipe.

“Informamos que solicitamos por escrito ao clube o reembolso do custo dos ingressos para os torcedores do Blanquivoleta que viajaram para San Mamés, e que esse reembolso seja pago pelo atual elenco principal do Real Valladolid”, publicou o grupo de torcedores no X (antigo Twitter).

“Você pode ganhar, empatar ou perder. O que é indefensável é a falta de competitividade. O perdão não é mais válido, as ações são. De agora até a 38ª rodada, nossa história e nosso brasão serão respeitados”, prosseguiu.

Veja a nota de indignação dos torcedores

O comunicado dos torcedores do Valladolid na íntegra

Ronaldo no Valladolid

Ronaldo comprou 51% das ações do Real Valladolid por cerca de R$ 141 milhões em 2018. Desde então, o time alternou entre acessos e rebaixamentos nas duas primeiras divisões da Espanha.

Na atual temporada, a equipe está na lanterna do Campeonato Espanhol, com apenas 15 pontos em 25 partidas. São quatro vitórias, três empates e 18 derrotas, com 16 gols feitos e 59 sofridos.

Ronaldo foca no clube espanhol desde abril de 2024, quando vendeu 90% das ações da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Cruzeiro a Pedro Lourenço, atual gestor do clube celeste.

