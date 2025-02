Comprado por mais de R$ 200 milhões, cria do Cruzeiro lida com problema raro: ‘Muito azar’ (Thiago, atacante do Brentford)

Cria da base do Cruzeiro, o atacante Igor Thiago chegou à Premier League cercado de expectativas. Afinal, o Brentford pagou 31 milhões de libras (R$ 223 milhões na cotação atual) ao Club Brugge, da Bélgica, para contar com o jogador de 24 anos. Foi a conttratação mais cara da história do clube inglês.

No entanto, Thiago se machucou antes mesmo de estrear oficialmente. Ele sofreu lesão no menisco do joelho direito no amistoso de pré-temporada contra o AFC Wimbledon, da quarta divisão inglesa, em 20 de julho. O ex-cruzeirense havia marcado dois gols na vitória de sua equipe por 5 a 2.

O brasileiro passou por cirurgia em 31 de julho e retornou aos gramados no fim de novembro, entrando no segundo tempo do empate por 0 a 0 com o Everton, fora de casa, pela 12ª rodada.

Thiago disputou mais três partidas: saiu do banco contra Leicester (vitória por 4 a 1, em 30/11) e Aston Villa (derrota por 3 a 1, em 4/12) e começou como titular diante do Newcastle (vitória por 4 a 2, em 7/12). Depois disso, voltou a ficar indisponível.

‘Muito azar’

Em 20 de dezembro de 2024, Thomas Frank, técnico do Brentford, explicou que Thiago foi acometido por uma infecção nas articulações. Segundo o treinador dinamarquês, o ex-atacante do Cruzeiro deu “muito azar”, pois se trata de um problema de saúde raro no mundo do futebol.

“Não sei como isso aconteceu, mas infelizmente aconteceu. Nós cuidaremos disso, mas não sei quanto tempo levará. Igor tem tido muito azar. O risco de ter uma infecção articular é muito, muito pequeno. Mas aparentemente acontece o oposto quando você é um jogador do Brentford. Em vez de uma chance de dois por cento, é uma chance de 98 por cento”. Thomas Frank, técnico do Brentford, sobre Thiago

Passados dois meses, Thiago continua afastado das partidas do Brentford, ainda sem previsão de retorno. Apesar de sua ausência, a equipe vai bem na Premier League – chegou a 37 pontos, na 10ª posição, com a goleada por 4 a 0 em cima do Leicester, nesta sexta-feira (21/2). Bryan Mbeumo, francês com nacionalidade camaronesa, é o artilheiro da equipe, com 15 gols em 26 jogos.

A notícia Comprado por mais de R$ 200 milhões, cria do Cruzeiro lida com problema raro: ‘Muito azar’ foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda