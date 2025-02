crédito: No Ataque Internacional

Vini Jr recebe Cazé em casa e grava vídeo zoando influenciador; assista (Cazé visitou Vini Jr em Madrid)

Atacante do Real Madrid, Vinicius Júnior recebeu visita especial em casa. O influenciador Casimiro, dono da CazéTV, está passando férias em Madrid, na Espanha, e já compartilhou alguns momentos ao lado do craque brasileiro. Desta vez, os dois se divertiram na academia.

No story do Instagram, Vini gravou vídeo zoando o amigo na academia que tem em casa. Na publicação, Cazé aparece com um elástico para exercício físico nos pés, como se estivesse ensinando a fazer o movimento.

No fundo do vídeo, Vini ri de Cazé, enquanto uma música está tocando. Ele ainda brinca: “Vai cair (risos)”.

Por sua vez, Cazé republicou o story e ironizou: “Sempre no foco”. Isso porque o influenciador já brincou e admitiu algumas vezes que não gosta de praticar exercício.

Durante essa semana, Cazé compartilhou alguns cliques com Vinicius Júnior. Ele, inclusive, foi ao Santiago Bernabéu ao lado da esposa para assistir Real Madrid e Manchester City, pelos playoffs da Champions League. O time espanhol eliminou a equipe inglesa e avançou às oitavas.

Cazé tirou foto com Vini e com Mbappé após a partida. O influenciador e o jogador brasileiro se aproximaram bastante depois que Casimiro arrematou um prêmio de Vinicius Júnior na Champions League por R$ 700 mil em um leilão beneficente. Na época, o evento foi transmitido pela Cazé TV e contou com a presença de vários famosos.

