Alvo do Palmeiras, Vitor Roque é expulso em partida pelo Betis, e jornal aponta 'poço de escuridão'

Especulado no Palmeiras, o atacante brasileiro Vitor Roque foi alvo de críticas por parte da mídia espanhola após ser expulso na derrota do Betis para o Gent nessa quinta-feira (20/2), pelos play-offs da Europa League.

O jogador de 19 anos foi titular da equipe de Sevilha no confronto e recebeu o cartão vermelho aos 82 minutos da partida após forte ‘pisão’ no tornozelo do zagueiro Archie Brown.

O jornal espanhol As não poupou criticas ao camisa 8 e apontou má fase do atleta, que pertence ao Barcelona e está emprestado ao Betis até o final da temporada.

“Vitor Roque não levanta a cabeça. O atacante do Betis segue metido em um poço de escuridão que começou com o início de 2025. A crise piorou com a perda da titularidade para Bakambu e com a contratação de Cucho Hernández e culminou com uma partida desastrosa contra o Gent”, afirma o texto.

“Mais uma vez o atacante brasileiro teve oportunidades de todos os tipos e não conseguiu aproveitar devido à indefinição”, adiciona.

Vitor Roque tem contrato com o clube da Catalunha até 2031 e é um dos alvos do Palmeiras para 2025. Para que a saída se concretize, o Verdão precisa chegar a um acordo com o Betis para que, somente daí, consiga negociar uma possível transferência com o Barcelona.

Vitor Roque no Betis

Com poucas oportunidades no clube blaugrana, o atacante brasileiro foi emprestado ao Betis no começo da temporada 2024/2025.

São 32 partidas do jogador com a camisa do time de Sevilha, com sete gols anotados e nenhuma assistência distribuída.

