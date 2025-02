Jornal espanhol sobre possível chegada de Vitor Roque ao Palmeiras: ‘Pode acontecer de tudo’ (Vitor Roque em treinamento pelo Betis )

O Palmeiras ainda deseja assinar com o atacante Vitor Roque e, perto do fim da janela de transferências no Brasil, ainda não há um desfecho definido para negociação com atual clube do atleta.

O jogador de 19 anos pertence ao Barcelona, mas está emprestado ao Betis até o final da temporada 2024/2025. O contrato do brasileiro com o clube catalão é válido até 2031.

Segundo o jornal espanhol Marca, o Palmeiras vai precisar desembolsar uma quantia milionária para contar o futebolista.

Para conseguir negociar uma possível transferência com o Barcelona, primeiro, o clube paulista precisa chegar em um acordo com o Betis para liberação do atacante. O time de Sevilha quer uma compensação financeira para autorizar a saída.

“Não é uma saída fácil. O Betis reluta em deixar o atacante sair porque não tem a opção de substituir o jogador com o mercado fechado”, afirma uma matéria do veículo.

“Se o Palmeiras quiser contar com os serviços do jogador, terá que pagar dinheiro. O Barcelona tem muito claro que o valor pago ao Betis não viria do valor pago por uma transferência definitiva”, adiciona.

O Barcelona emprestou o atacante brasileiro ao Betis com opção de compra por 25 milhões de euros (R$ 149 milhões), esse deve ser o valor mínimo que o clube blaugrana deve aceitar vender o jogador.

“Vender por menos significaria que a venda geraria prejuízo, algo que o clube não quer assumir. O Barcelona se mantém a margem e espera que o Palmeiras e o Betis cheguem a um acordo. Por agora, nenhuma oferta oficial foi feita e o jogador não pediu para sair. Porém, ainda com uma semana com o mercado aberto, pode acontecer de tudo”, completa.

A janela de transferências no Brasil fecha em 28 de fevereiro (sexta-feira). Caso assine com o alviverde paulista, o atacante será o quinto reforço do Palmeiras para este ano.O clube assinou com o zagueiro Bruno Fuchs (empréstimo), os meias Facundo Torres e Emiliano Martínez e o atacante Paulinho.

Vitor Roque pelo Betis

O atleta disputou 31 partidas pela equipe de Sevilla. Ao todo, são sete gols marcados e nenhuma assistência distribuída.

