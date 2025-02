crédito: No Ataque Internacional

Site vaza nova camisa do Real Madrid inspirada em conquista histórica (Nova terceira camisa do Real Madrid)

O site Footy Headlines vazou, nesta quinta-feira (20/2), o novo terceiro uniforme do Real Madrid. O kit será usado pelo clube espanhol ainda na temporada 2024/2025. Veja abaixo!



O novo terceiro uniforme do Real Madrid, feito pelo Adidas, é azul com detalhes brancos. A peça é inspirada nos trajes utilizados pelos Merengues na temporada 2013/2014.

Naquela temporada, o Real Madrid venceu a Champions League pela décima vez, batendo o rival Atlético de Madrid por 4 a 1 na decisão.

A conquista em Lisboa, com gols de Sergio Ramos, Marcelo, Bale e Cristiano Ronaldo, é conhecida como La Décima e marca o fim do jejum do clube espanhol de 12 anos sem ganhar a Champions League.

Agora dono de 15 títulos da Champions League, o Real Madrid chegou às oitavas de final da atual edição do torneio depois de superar o Manchester City nos playoffs – 6 a 3 no placar agregado.

Camisa do Real Madrid de 2024/2025 é inspirada na de 2013/2014

A notícia Site vaza nova camisa do Real Madrid inspirada em conquista histórica foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque