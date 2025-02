Real Madrid dá ‘olé’ com hat-trick de Mbappé e elimina City da Champions (Mbappé comemora gol do Real Madrid)

A torcida do Real Madrid gritou “olé” no Bernabéu durante parte do segundo tempo. O motivo foi a atuação do time espanhol nesta quarta-feira (19/2), que contou com um hat-trick de Kylian Mbappé e eliminou o Manchester City da Champions League. O craque francês fez os gols da vitória por 3 a 1, no jogo de volta dos playoffs da competição europeia.

Após a vitória por 3 a 2 no jogo de ida, em Manchester, o Real recebeu o time de Pep Guardiola no Bernabéu e se impôs desde os minutos iniciais. E essa partida ainda se tornou a grande noite de Liga dos Campeões de Mbappé.

O francês de 26 anos abriu o placar no minuto 4, em um golaço de cobertura sobre o goleiro brasileiro Ederson. Já aos 33, também no primeiro tempo, Mbappé deu um lindo corte e balançou a rede novamente.

Já o terceiro gol e a definição da classificação tranquila foi aos 16 da segunda etapa, com uma finalização de perna esquerda do camisa 9. Mbappé bateu ainda de fora da área e alcançou o hat-trick diante do Manchester City.

O City descontou já nos minutos finais com a participação de dois atletas contratados em janeiro. Marmoush cobrou falta, acertou a trave, e Nico González aproveitou rebote para empurrar para as redes.

Com o placar agregado de 6 a 3 e a terceira eliminação sobre o rival inglês em quatro anos encaminhada, a torcida do Real Madrid aproveitou para provocar. Gritos de “olé” e “fica, Guardiola”, como deboche ao ídolo do Barcelona que treina o City, fizeram parte dos minutos finais no Bernabéu.

Próximos adversários do Real Madrid

O sorteio das oitavas de final da Champions League será realizado na sexta-feira (21/2), às 8h (horário de Brasília).

Pelo chaveamento baseado na fase de liga, o Real Madrid pode enfrentar Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen.

