Jornalista analisa carreira de Matheus Pereira e comenta possível transferência: 'Vai esconder ele'

O jornalista Wallace Borges, da TNT Sports, analisou a trajetória do meia-atacante Matheus Pereira, do Cruzeiro, e comentou o impacto de uma possível saída para o futebol russo na carreira do atleta.

O Zenit, da Rússia, fez uma proposta para tirar o camisa 10 da Raposa. A informação do interesse do clube europeu, confirmada pelo No Ataque, foi divulgada inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio.

Wallace falou sobre a possível transferência para o Zenit e afirmou que a escolha de ir para o clube pode ser prejudicial para a carreira do meia.

“Decisão de carreira que diminui demais o Matheus. Ele tem todo o direito de ter a decisão que ele quiser. Mas, profissionalmente falando, ele está tomando a decisão mais uma vez de colocar a carreira dele em terceiro plano”, disse, em vídeo do canal Wallace Borges.

O jornalista analisou outras movimentações profissionais do jogador e questionou decisões anteriores de Matheus.

“Quando ele saiu da Premier League para ir jogar na Arábia, ele tomou a decisão de ficar rico. É justo. Ficar mais rico que ele já era. Só que ele poderia ter tido uma carreira de Premier League, ele tinha talento para isso. Ele estava vivendo um momento disso lá. Estava jogando muito bem”, analisou.

“Quando ele vem para o Brasil, passa a ser convocado para Seleção Brasileira, passa a ser visto pelo cenário do futebol brasileiro com outros olhos e reconhecido por muita gente como um dos melhores meias do Brasil”, adicionou.

“Essa decisão de ir jogar no Zenit vai esconder ele. O Zenit ainda não está de volta às competições europeias. O Matheus Pereira é um cara que com 28 anos vai jogar no Zenit e com 30 é muito difícil de ter um grande movimento na carreira para um time grande. Talvez no Cruzeiro ele poderia ter esse movimento, o que também era difícil”, finalizou.

A carreira de Matheus Pereira

Matheus Pereira chegou ao Cruzeiro em julho de 2023, emprestado pelo Al Hilal, da Arábia Saudita. Em 2024, a Raposa exerceu o direito de compra de 50% dos direitos do jogador por aproximadamente R$ 30 milhões.

Maestro do meio campo, acumula 81 partidas oficiais com a camisa estrelada – são 12 gols e 17 assistências.

Durante a pré-temporada, Pedro Lourenço, sócio majoritário da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) da Raposa, deu a entender que não abriria mão do atleta por menos de 25 milhões de euros e completou: “Para sair, só se não quiser jogar no Cruzeiro”.

O meio-campista também já atuou por Sporting, GD Chaves, de Portugal; Nurnberg, da Alemanha; West Bromwich, da Inglaterra; Al Hilal, da Arábia Saudita; e Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.

