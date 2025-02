Campeão no Cruzeiro lidera time que pode eliminar Boca Juniors da Libertadores (Comemoração do gol do Alianza Lima diante do Boca Juniors)

O time que pode eliminar o Boca Juniors da Copa Libertadores, antes mesmo da fase de grupos, é liderado por um jogador que foi campeão no Cruzeiro. Aos 40 anos, Hernán Barcos foi capitão e titular do Alianza Lima na vitória sobre os argentinos por 1 a 0 na terça-feira (19/2).

No Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, capital do Peru, a equipe da casa recebeu o Boca Juniors no jogo de ida da segunda fase da Libertadores. A vitória por 1 a 0 foi garantida logo no início, com o gol de Pablo Ceppelini ainda no minuto 4 do primeiro tempo.

Já Hernán Barcos atuou por 90 minutos e foi substituído, para a entrada de Matías Succar, apenas nos acréscimos finais do duelo. O centroavante nascido em 1984 finalizou duas vezes, sendo uma para fora e uma no alvo.

O capitão do Alianza Lima liderará o time no jogo de volta na próxima terça-feira (25/2), às 21h30. A equipe peruana terá a vantagem do empate no duelo com o Boca Juniors, em La Bombonera, em Buenos Aires.

Barcos pelo Cruzeiro

Barcos chegou ao Cruzeiro em julho de 2018. Com a camisa celeste, o veterano disputou 24 duelos e marcou três gols – média de 0,12 gol por jogo. Apesar dos números tímidos na passagem pela Toca da Raposa, ele teve participação importante na campanha do sexto título da Copa do Brasil do clube mineiro.

O ‘Pirata’ garantiu a vitória cruzeirense por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, no jogo de ida da semifinal do torneio mata-mata. O atacante também balançou as redes no empate por 1 a 1 na partida de volta, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Titular em boa parte dos jogos em 2018, Barcos ficou fora dos planos do técnico Mano Menezes em 2019. O argentino também enfrentava forte concorrência no ataque: Fred, Raniel e Sassá.

