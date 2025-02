Treinador dispara contra atacante que perdeu pênalti: ‘Um dos piores cobradores que já vi’ (Gian Piero Gasperini, técnico da Atalanta)

Herói em um ano, vilão no outro. É essa a sensação vivida por Ademola Lookman após a eliminação da Atalanta na Champions League. O nigeriano, que marcou os gols do título dos italianos na Europa League no ano passado, desperdiçou uma penalidade e viu seu treinador ficar na bronca com o erro.

A Atalanta acabou sendo derrotada pelo Club Brugge, por 3 a 1, e foi eliminada da Champions League ainda na fase de playoffs.

Na coletiva após a partida, Gian Piero Gasperini, técnico da equipe, não poupou palavras para criticar o erro do atacante. O treinador afirmou que não entendeu porque Lookman cobrou a penalidade, já que não possui um bom aproveitamento nos treinamentos e associou a decisão ao gol marcado anteriormente pelo nigeriano.

“O pênalti não deveria ter sido batido por Lookman. Ele é é um dos piores cobradores de pênalti que eu já vi. Até mesmo nos treinos, ele tem um percentual muito baixo. Ele queria bater o pênalti depois de fazer um gol. Pegou a bola, apesar de Retegui e De Ketelaere estarem disponíveis. Eu não gostei do que Lookman fez”, pontuou Gasperini.

No momento da penalidade, aos 15 minutos do segundo tempo, a Atalanta perdia o jogo por 3 a 1. Lookman tinha descontado logo no começo da etapa final e tentava manter os italianos vivos na disputa, já que haviam perdido na ida, precisando da virada. O pênalti desperdiçado acabou fazendo falta e o marcador terminou em 3 a 1 para os belgas, decretando a eliminação dos Nerazzurris.

