Leila Pereira confirma interesse do Palmeiras na contratação de Vitor Roque, mas faz ressalva (Vitor Roque comemora primeiro gol pelo Betis)

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, confirmou que o clube tem interesse em contratar o atacante brasileiro Vitor Roque.

O jogador de 19 anos pertence ao Barcelona e foi emprestado ao Betis até o fim da temporada 2024/2025.

O atleta disputou 31 partidas pela equipe de Sevilla. Ao todo, são sete gols marcados e nenhuma assistência distribuída.

Caso assine com o alviverde paulista, o atacante será o quinto reforço do Palmeiras para este ano. O clube assinou com o zagueiro Bruno Fuchs (empréstimo), os meias Facundo Torres e Emiliano Martínez e o atacante Paulinho.

Leila disse que deseja a contratação de Vitor Roque, mas destacou que existem diversas variáveis que podem impedir o desenvolvimento da negociação.

“Se depender de mim, se eu pudesse decidir, sim, mas não depende de mim. Depende de outros clubes, depende do empresário, depende do atleta, não depende de mim. Se eu fosse decidir sozinha realmente… o que depende de mim eu garanto. O que depende de terceiros eu não garanto absolutamente nada”, disse em entrevista ao GE.

‘”Estamos trabalhando incansavelmente. Não adianta contratar por contratar, tem que ser atletas de nível A, que venham realmente agregar ao nosso elenco. Às vezes o mercado é muito difícil. Quando você encontra o atleta o clube não quer liberar, às vezes o atleta não quer voltar para o Brasil, então não é tão simples como o torcedor pensa, mas eu estou sempre em busca, sim, do melhor para o Palmeiras”, adicionou.

Dirigente do Betis responde sobre possível transferência

O diretor de futebol do clube espanhol, Manu Fajardo, negou firmemente que o jogador esteja sendo negociado.

“Não tem nada. Nem Vitor Roque, nem seu entorno, nem o Barcelona, com quem temos uma relação muito próxima, e nem eu como diretor dissemos qualquer coisa sobre saída. É totalmente falso”, disse o dirigente, em entrevista ao streaming DAZN.

