Real Madrid x City: Ancelotti ironiza Guardiola e critica VAR (Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid)

Nesta terça-feira (18/2), o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, criticou o sistema de VAR após ser questionado sobre as recentes marcações controversas contra o clube no Campeonato Espanhol. O treinador respondeu à fala de Guardiola que afirmou 99% de favoritismo para o Real Madrid em jogo de volta da Champions.

“Eu tenho dúvidas em relação ao VAR porque ele tirou parte da responsabilidade do árbitro. Quando diminuíram essa responsabilidade, criou-se um sistema perigoso. O VAR foi implementado para evitar erros óbvios e não para intervir no que é parte do futebol. Muitas vezes buscam por uma imagem que exclui todo o contexto que faz parte da naturalidade do futebol. Vemos muitos pênaltis em lances que fazem parte do jogo. Não sei quantos jogadores e treinadores concordam com essas marcações”, afirmou Ancelotti em entrevista coletiva.

Sobre as declarações de Guardiola, o treinador do Real Madrid opinou que o adversário está usando uma tática para jogar a responsabilidade para o time espanhol.

“Na verdade, nem ele pensa isso. Amanhã (quarta-feira), vou perguntar a ele antes do jogo se realmente acredita nisso que disse. Nós não pensamos que temos 99%, pensamos que teremos uma pequena vantagem e que devemos aproveitar isso. Vamos tentar fazer a mesma partida que fizemos no jogo de ida, na qual tivemos um bom desempenho”, afirmou o treinador.

O Real Madrid receberá o Manchester City no Santiago Bernabéu nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta da fase de playoff da Champions League. Na ida, em Manchester, os Blancos venceram de virada por 3 a 2.

