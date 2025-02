Jornal argentino leva ‘surra’ virtual de brasileiros após título sul-americano; veja memes

crédito: No Ataque Internacional

Os torcedores brasileiros não perdoaram o perfil do jornal argentino Diario Olé nas redes sociais após a Seleção conquistar o título do Sul-Americano Sub-20, nesse domingo (16/2), na Venezuela.

A reação dos torcedores é devido às provocações do Olé à Seleção Brasileira no Sul-Americano Sub-20. Após o empate por 1 a 1 entre os rivais, na quinta-feira passada (13/2), o jornal ressaltou que o Brasil havia perdido por 6 a 0 para os hermanos na fase classificatória da competição.

Na ocasião, a provocação do lateral Igor Serrote aos argentinos, depois do empate entre os rivais, foi o gatilho para a postagem do Olé.

Dessa forma, o Olé virou alvo de brincadeiras dos torcedores depois da conquista do Sul-Americano Sub-20 pela Seleção Brasileira. Abaixo, veja alguns meme e comentários.

Conquista do Sul-Americano Sub-20 e vaga no Mundial

Nesse domingo (16/2), o Brasilvenceu o Chile por 3 a 0, em Puerto la Cruz, na Venezuela, pela última rodada da fase final do Sul-Americano Sub-20, e garantiu a conquista do título.

A Argentina, que foi derrotada por 3 a 2 pelo Paraguai na rodada final, ficou com o vice-campeonato.

Além do título, a Seleção Brasileira conseguiu vaga no Mundial da categoria. O torneio será disputado entre 27 de setembro e 19 de outubro deste ano, no Chile.

Argentina, Colômbia e Paraguai também se classificaram ao Mundial Sub-20 via Sul-Americano. O Chile, anfitrião, também disputará a competição da Fifa.

