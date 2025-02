crédito: No Ataque Internacional

Manchester United perde para o Tottenham e amarga segunda derrota seguida no Inglês (Manchester United faz má campanha na Premier League)

Neste domingo, em sua segunda derrota seguida pelo Inglês, o Manchester United perdeu para o Tottenham por 1 a 0, pela 25ª rodada. James Maddison foi o autor do único gol da partida disputada em Londres.

Com a vitória, o Tottenham chegou aos 30 pontos, ocupando a 12ª colocação da Premier League. Já o United termina a rodada com 29 pontos, na 15ª posição.

O Manchester United enfrentará o Everton na manhã do próximo domingo, às 9h30 (de Brasília), em Liverpool, pela 26ª rodada do Inglês. O Tottenham, por sua vez, visita o Ipswich Town no sábado, às 12h.

O jogo

Aos 12 minutos do primeiro tempo, Bergvall finalizou e o goleiro Onana deu rebote. Maddison pegou a sobra e só teve o trabalho de empurrar para o gol.

No etapa complementar, em busca do empate, o Manchester United chegou a dominar o jogo, mas parou em atuação inspirada do goleiro Guglielmo Vicario.

A notícia Manchester United perde para o Tottenham e amarga segunda derrota seguida no Inglês foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press