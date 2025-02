Morre Pinto da Costa, presidente do Porto por 42 anos (Pinto da Costa ficou 42 anos e conquistou 69 títulos na presidência do Porto)

O dia 14 de fevereiro de 2025 ficará na história do futebol português como a data da morte de uma lenda. Afinal, morreu o mais longevo presidente de clube e o detentor do maior número de títulos à frente de um time em todos os tempos no futebol mundial. Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa foi presidente do Porto FC durante 42 anos e conquistou 69 títulos. Foi o único pentacampeão no país.

Pinto da Costa lutava contra um câncer na próstata há três anos. Mas a doença se agravou e ele morreu na sexta-feira, aos 87 anos, deixando um legado gigantesco no mundo da bola.

Nascido no Porto, em 28 de dezembro de 1937, o jovem Jorge Nuno ingressou no clube como sócio aos 17 anos de idade. Três anos depois já ocupava funções dentro da entidade, primeiro na seção de hóquei, depois boxe e, finalmente, futebol. Conhecido pelo sobrenome, Pinto da Costa chefiou o departamento de futebol na campanha histórica de 1977/78, quando o Porto, após um jejum de 19 anos, voltou a ser campeão.

A largada no cargo de presidente ocorreu em abril de 1982 para uma jornada que parecia incessante. Afinal, foram 15 mandatos consecutivos. Ele só deixou de comandar o Porto em abril de 2024, dando tempo, ainda, de mais um título: a Taça de Portugal.

Títulos do Porto com Pinto da Costa na presidência

O presidente mais longevo da história do futebol celebrou a Taça de Portugal 13 vezes, o Campeonato Português 22 vezes e a Supertaça Cândido de Oliveira 21 vezes. Além disso, colecionou conquistas internacionais: Taça dos Clubes Campeões Europeus, Liga dos Campeões , Taça UEFA, Liga Europa , Taça Intercontinental e Supertaça Europeia.

Em seu currículo extenso, Pinto da Costa também enfrentou dificuldades, como a acusação de corrupção ativa em 2004. Desse modo, ele sofreu um indiciamento no processo chamado de “Apito Dourado”, que apurava suspeita de irregularidades no futebol português. Mas conseguiu a absolvição.

Em 2024, apesar da doença, ele decidiu se candidatar à presidência mais uma vez. Entretanto, o concorrente André Villas-Boas o derrotou om cerca de 80% dos votos, colocando um ponto final na trajetória de mandatário de Pinto da Costa.

Em outubro de 2024, ele lançou um livro em que falava de seus últimos anos no Porto, o câncer e questões que envolvem a morte. Foi seu quinto livro, incluindo alguns pedidos sobre seu funeral: que ninguém contasse anedotas, em respeito à família, e que todos deixassem o preto do luto de lado e fossem ao velório de azul, “a cor do céu, da manta de Nossa Senhora e do FC Porto”.

