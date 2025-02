Ex-jogador do Cruzeiro, filho de Ronaldinho Gaúcho desabafa: ‘Nunca tentei ser meu pai’ (João Mendez (esquerda), filho de Ronaldinho Gaúcho, será pai e tem como sogro outro ex-jogador)

O atacante João Mendes, filho do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, falou sobre adaptação em novo clube e desabafou sobre comparações com o pai.

O jogador assinou com o Burnley, da Segunda Divisão da Inglaterra, em agosto de 2024. O vínculo com o clube europeu é válido até 2026.

Anteriormente, o atleta passou pelas categorias de base do Cruzeiro e do Barcelona.

João treina com a equipe sub-21 do time inglês e pode ser utilizado na equipe principal a qualquer momento.

O futebolista de 19 anos explicou escolha de sair do futebol espanhol e comentou impacto do pai na carreira.

“Eu quero ser o João, independente de qualquer coisa. Eu nunca tentei ser meu pai. Nunca quis ser me pai. Então sair um pouco de onde ele jogou (Barcelona) e de perto, acho que foi um bom começo e um bom passo para mim”, afirmou em entrevista à ESPN.

“Acho que as pessoas de fora querem que você seja algo que você não vai ser nunca. Querendo ou não. Então, é bom estar aqui (Burnley)”, adicionou.

“Eles me deram esse tempo para me adaptar ao futebol e entender um pouco do sistema de jogo deles. E daí a gente vai ver como vai acontecer. Time está para subir para Premier League, para um jogador jovem como eu que é um bom lugar para se começar profissionalmente. É difícil no começo. Ainda mais com o frio”, contou.

“Meu pai e minha mãe, eles nunca quiseram muito que eu seguisse (futebol) por conta do que eles já sabiam o que ia acontecer, mas quando a paixão fala mais alto, a gente não pode fazer nada. Acho que tudo é uma linha meio tênue, porque tem gente que passa do limite e gente que não passa. Mas, para mim sempre foi orgulho ser filho de quem eu sou”, disse.

“Meu pai foi um dos melhores, se não o melhor, que já jogou. Eu tento correr atrás do meu. Não tento colocar o meu pai muito no meio das coisas e é isso. Tento ser eu e jogar o meu futebol do meu jeito. Sem pressão. No mundo inteiro não tem um lugar que ele chegue não vai parar o lugar. Ele com certeza vai vir algum dia e ele fica feliz, como qualquer pai com seu filho realizando seu sonho”, finalizou.

Cruzeiro

João Mendes tem no currículo passagem pelo Cruzeiro. Iniciou na Toca da Raposa I em 2019. Passou pelas categorias Sub-13, Sub-15 e Sub-17.

Em fevereiro de 2022, o Cruzeiro optou por não renovar com o atleta.

