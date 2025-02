O que o Brasil precisa para ser campeão do Sul-Americano Sub-20 (Seleção Brasileira no Sul-Americano Sub-20)

A Seleção Brasileira depende das próprias forças para conquistar o título do Sul-Americano Sub-20. na Venezuela. Nessa quinta-feira (13/2), o time comandado por Ramon Menezes teve a oportunidade de ser campeão do torneio com uma rodada de antecedência, mas empatou por 1 a 1 com a Argentina, que também está na briga pela taça.

Com o resultado, a Seleção chegou a dez pontos e se manteve na liderança do Sul-Americano. A Argentina tem a mesma pontuação, mas fica na segunda colocação devido ao saldo de gols – 3 contra 4 do Brasil.

Um triunfo sobre os ‘hermanos’ garantiria o título ao Brasil devido ao primeiro critério de desempate: confronto direto.

Desta forma, o campeão do Sul-Americano Sub-20 será conhecido na última rodada, marcada para este domingo (16/2). O Brasil enfrenta o Chile, lanterna do hexagonal final. Já a Argentina encara o Paraguai. Os estádios e os horários dos jogos ainda não foram anunciados.

Para ser campeão, o Brasil precisa ter o mesmo resultado que a Argentina na rodada final e se manter à frente no saldo de gols.

Classificados para o Mundial Sub-20

Os quatro primeiros colocados do Sul-Americano Sub-20 garantem vaga no Mundial da categoria, entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, no Chile.

Como país sede, o Chile já tem vaga garantida no Mundial. Brasil, Argentina, Colômbia e Paraguai já estão garantidos. |Vice-lanterna do Sul-Americano, o Uruguai não tem mais chances de classificação.

