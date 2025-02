Joelhada deixa jogador em estado gravíssimo: ‘Clinicamente morto’ (Zagueiro chinês Guo Jiaxuan)

O zagueiro chinês Guo Jiaxuan, de apenas de 18 anos, está hospitalizado em estado gravíssimo por causa de uma joelhada involuntária sofrida na cabeça em jogo-treino pelo Beijing Guoan contra a equipe espanhola RC Alcobendas, em Madri. O jovem teve a morte cerebral confirmada pelos médicos.

“Ele tem poucas chances de sobrevivência. O médico disse que há muito pouca esperanças de que ele sobreviva, que ele está clinicamente morto como resultado da falta de oxigênio no cérebro e que eles vão remover os tubos”, escreveu o irmão de Guo Jiaxuan na rede social chinesa Xiaohongshu.

Já o pai de Guo Jiaxuan não aceita o diagnóstico e pretende levar o o filho para tratamento na China, segundo informações do site espanhol El Mundo, nesta quinta-feira (13/2).

Em comunicado nas redes sociais, o RC Alcobendas desejou forças a Guo Jiaxuan. “Queremos expressar a nossa mais profunda preocupação com o jogador da delegação da Associação de Futebol de Pequim que sofreu um acidente durante um jogo particular contra a nossa equipe. Enviamos todo o nosso apoio para ele, à sua família e à equipa neste momento difícil. Desejamos uma rápida recuperação”.

Nascido em 20 de março de 2006, Guo Jiaxuan foi revelado pelo Beijing Guoan Football Club. Em 2023, o zagueiro foi coroado como melhor jogador do torneio sub-17 Superliga da China. No mesmo ano, o chinês passou pelo projeto do Bayern World Team, do tradicional clube alemão.

Irmão publicou foto de uo Jiaxuan hospitalizado

A notícia Joelhada deixa jogador em estado gravíssimo: ‘Clinicamente morto’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque