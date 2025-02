crédito: No Ataque Internacional

Ex-alvo do Cruzeiro vive imbróglio e precisa treinar em parque público (Valentín Gómez não pode treinar nas dependências da Udinese)

Antigo alvo do Cruzeiro, Valentín Gómez vive imbróglio na Itália. O zagueiro de 21 anos não pôde se juntar ao elenco da Udinese devido a problemas na transferência e tem treinado por conta própria em parque público com auxílio de um treinador pessoal.

Destaque do Vélez Sarsfield na última edição do Campeonato Argentino, Gómez foi especulado em diversas equipes durante a janela de transferências. Ele abriu negociações com o Cruzeiro e expressou a vontade de se transferir. Entretanto, o clube argentino fez jogo duro, mesmo tendo recebido proposta de 10 milhões dólares, e os brasileiros se retiraram das tratativas.

Pouco tempo depois, o bilionário norte-americano Foster Gillett adquiriu os direitos do defensor. Na teoria, ele havia arcado com a multa rescisória. Contudo, o Vélez não recebeu a quantia e, consequentemente, não liberou Gómez para treinar nas dependências do time italiano.

Neste contexto, a solução encontrada pelo jovem atleta para manter a forma física foi realizar atividades por conta própria em um parque público de Udine. Gómez aguarda as definições sobre o futuro, levando em conta que a janela de transferências da Itália fechou em 4 de fevereiro.

Fora da Seleção Argentina?

A situação vivida por Gómez pode tirá-lo da convocação da Seleção Argentina. Lionel Scaloni, técnico da equipe nacional, divulgará, em breve, a lista de relacionados para os próximos compromissos.

Em 21 de março, a Argentina enfrenta o Uruguai no Centenario, em Montevidéu, às 20h30, pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Depois, em 25 de março, encara o Brasil no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 21h, pela 14ª rodada.

A notícia Ex-alvo do Cruzeiro vive imbróglio e precisa treinar em parque público foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque