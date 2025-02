crédito: No Ataque Internacional

Joia de seleção marca 10 gols em goleada por campeonato de base (Chase Adams marcou 10 gols na partida)

O atacante estadunidense Chase Adams, de 16 anos, foi o destaque da goleada da equipe contra as Ilhas Virgens nessa segunda-feira (10/2).

As seleções se enfrentaram pela primeira rodada do Campeonato Masculino Sub-17 da Concacaf. Os norte-americanos golearam os adversário por 22 a 0.

No confronto, Adams, do Columbus 2, anotou 10 gols. Seis dos tentos anotados pelo atacante foram marcados ainda no primeiro tempo e os outros quatro na etapa complementar.

O segundo jogador que mais balançou as redes no confronto foi o atacante de 16 anos Máximo Carrizo, que marcou quatro vezes.

Chase Adams bangs a header in for the United States! pic.twitter.com/O9XLKt0WSI — Concacaf (@Concacaf) February 11, 2025

Campeonato Masculino Sub-17 da Concacaf

Os Estados Unidos e as Ilhas Virgens estão no Grupo B da competição internacional de base. Com o resultado, os norte-americanos estão na liderança da chave.

