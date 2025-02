crédito: No Ataque Internacional

CEO do Al-Hilal sobre saída de Neymar: ‘Não era mais capaz de entregar o que esperávamos’ (Neymar celebra gol pelo Al Hilal na Liga dos Campeões da Ásia)

CEO do Al-Hilal, Esteve Calzada falou, em entrevista ao jornal alemão Süddeutsche Zeitung, sobre a rescisão com Neymar e a passagem do meia-atacante pelo clube saudita.

O dirigente alegou que nada mudou nada vida dele após a saída do astro brasileiro, que assinou com o Santos por seis meses. Ele ainda lamentou o baixo aproveitamento do jogador de 33 anos em campo.

“Lamento muito que nunca tenhamos conseguido contar com o Neymar. Assim que chegou rompeu o ligamento cruzado. Sua saída é mais uma prova de que nós do Al-Hilal estamos procurando e precisamos de jogadores capazes de oferecer o máximo desempenho”, disse.

“Por mais que Neymar tenha contribuído para o nosso sucesso de marketing, o desempenho esportivo vem em primeiro lugar. E foi aí que chegamos à conclusão de que ele não era mais capaz de entregar o que esperávamos. O acordo para rescindir o contrato beneficiou todas as partes”, completou.

O limite de estrangeiros que os times sauditas possuem também foi um fator que contribuiu para o Al-Hilal não continuar com o camisa 1o, segundo Esteve Calzada.

“A competição em nossa equipe é brutal. Temos um número limitado de vagas para jogadores estrangeiros e os jogadores que temos agora estão fazendo um excelente trabalho. Neymar não está atualmente no nível para entregar imediatamente o desempenho que precisamos para atingir nossos objetivos”, revelou.

Por outro lado, o empresário mencionou a importância de Neymar para a visibilidade do clube ao redor do mundo. “Antes do Neymar tínhamos cerca de 15 milhões de seguidores, agora temos mais de 40 milhões. E eles ficaram conosco”, afirmou.

Neymar chegou ao Al-Hilal em agosto de 2023, porém, devido a lesões, teve sua passagem bastante limitada. Em janeiro deste ano o clube saudita rescindiu com o jogador e ele retornou ao Brasil para vestir a camisa do Santos.

