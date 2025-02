Liverpool é eliminado da Copa da Inglaterra por lanterna da Segunda Divisão (Em casa, Plymouth Argyle elimina o Liverpool da Copa da Inglaterra )

O Liverpool visitou o Plymouth Argyle neste domingo (9/2), pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. No Estádio Home Park, o time da casa venceu por 1 a 0, com gol de Ryan Hardie, de pênalti, e garantiu vaga na próxima fase.

Com o resultado, o Liverpool, líder do Campeonato Inglês, foi eliminado da Copa da Inglaterra. Enquanto o Plymouth Argyle, lanterna da Segunda Divisão da Inglaterra, está classificado às oitavas de final da competição.

As duas equipes voltam a campo nesta quarta-feira (12/2). O Liverpool visita o Everton, às 16h30 (de Brasília), pelo jogo atrasado da 15ª rodada do Campeonato Inglês, no Goodison Park. O Plymouth Argyle recebe o Millwall, às 16h45, pela 32ª rodada da Segunda Divisão da Inglaterra, no Estádio Home Park.

O jogo

Apesar de o Liverpool dominar a posse de bola durante o primeiro tempo, o Plymouth Argyle finalizou mais vezes, mas nenhuma equipe conseguiu inaugurar o marcador.

No segundo tempo, após Harvey Elliot bloquear uma finalização com a mão, o árbitro anotou pênalti para o Plymouth Argyle. Ryan Hardie foi o encarregado pela cobrança e colocou o time da casa em vantagem no placar, aos oito minutos.

O Liverpool seguiu dominando as ações da partida, mas sem conseguir criar chances claras para empatar o confronto. Nos minutos finais, o time do técnico Arne Slot pressionou em busca do gol, mas não evitou a eliminação.

A notícia Liverpool é eliminado da Copa da Inglaterra por lanterna da Segunda Divisão foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press