Voltará ao Brasil? Firmino é cortado do Campeonato Saudita (Roberto Firmino, atacante brasileiro do Al-Ahli)

Roberto Firmino não jogou na vitória do Al-Ahli por 2 a 0 em cima do Al Fateh pela 19ª rodada do Campeonato Saudita, nessa sexta-feira (7/2). Nem no banco o brasileiro esteve. O atacante foi cortado da lista de inscritos na competição pelo técnico Matthias Jaissle. O também brasileiro Galeno, recém-contratado, assumiu o posto do copatriota.

Cotado por Palmeiras e Flamengo, o corte se deu por limite de estrangeiros.

Firmino tem contrato com o time saudita até junho de 2026 e segue apto para defender o clube na Champions League da Ásia. Inclusive, marcou na vitória por 3 a 1 em cima do Al-Sadd na última segunda-feira (3/2).

Desejo de voltar ao Brasil

Recentemente, Roberto Firmino revelou o desejo de voltar a jogar no futebol brasileiro. “Meu desejo tem aumentado. De jogar no Brasil. De voltar ao Brasil. Como eu não joguei Primeira Divisão no Brasil. Saí do Figueirense da Série B. Fomos para Série A e eu logo fui para a Alemanha. Então não tive a oportunidade.”

“É um desejo meu que tem aumentado cada dia. Coloquei em oração e no tempo do Senhor ele vai fazer”, afirmou no fim do ano passado, em entrevista ao Lance.

Firmino no Al-Ahli

O ex-astro do Liverpool assinou com o Al-Ahli em 2023. O vínculo de Firmino com o Al-Ahli é válido até junho de 2026.

O atacante brasileiro tem 52 jogos disputados pelo time saudita. São 14 gols marcados e noves assistências distribuídas. Na atual temporada, Firmino esteve em campo em 25 partidas. Ao todo, marcou nove gols e deu cinco assistências.

De acordo com o site Capology, especializado em finanças de clubes, o salário mensal de Roberto é de cerca de R$ 8,5 milhões por mês.

A notícia Voltará ao Brasil? Firmino é cortado do Campeonato Saudita foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque