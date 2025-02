crédito: No Ataque Internacional

Manchester City empresta jogador a clube da Série A (Kayky junto de Rúben Dias, Haaland, Ortega, Foden, João Cancelo e Kevin de Bruyne em treinamento do City)

Nesta sexta-feira, o Bahia anunciou a contratação do atacante Kayky, por empréstimo, vindo do Manchester City até junho deste ano. Esta é a segunda passagem do jogador pelo Tricolor baiano.

O atacante estava, também por empréstimo, no Sparta Rotterdam da Holanda, onde disputou sete partidas.

Kayky já vestiu as cores da equipe de Salvador em 2023. Na ocasião, disputou 28 partidas, marcando quatro gols junto a cinco assistências e foi campeão do Campeonato Baiano pelo clube.

O jovem de 21 anos já se apresentou no CT Evaristo de Macedo e foi integrado ao elenco.

Revelado no Fluminense, Kayky foi contratado pelo Manchester City em 2021. Na carreira, o atleta tem 83 jogos disputados, acumulando oito gols e nove assistências.

A notícia Manchester City empresta jogador a clube da Série A foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press