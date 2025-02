crédito: No Ataque Internacional

James Rodríguez sofre falta ‘brutal’ durante partida do Campeonato Mexicano; veja (Astro colombiano sofreu falta violenta)

O meio-campista colombiano James Rodríguez, do León, sofreu uma violenta falta durante partida pelo Campeonato Mexicano nessa quinta-feira (6/2).

A equipe enfrentou o Pachuca, no Estadio Miguel Hidalgo, pela primeira rodada da competição.

Ainda na primeira etapa da partida, o volante mexicano Elías Montiel acertou o astro da Seleção da Colômbia com uma ‘voadora’ e foi expulso.

No lance, o jogador levanta a perna na altura da cabeça do meia e desliza com a chuteira entre a nuca e o ombro de James.

Com gols dos atacantes Jhonder Cádiz e Steven Mendoza, o León venceu a partida por 2 a 1. O brasileiro John Kennedy anotou o tento dos mandantes.

¿ A dónde fue a parar #James Rodríguez ?

casi le quitan la cabeza jugando en esa liga #MX de picapiedras ! y los “animadores”, que están al nivel de la liga, dicen que no fue falta !! #nuestrofutbol ? pic.twitter.com/5TtvDXirzu — Alex Roland (@AlexRolandC) February 6, 2025

James Rodríguez no Léon

James Rodríguez assinou com o León após rescindir contrato com o Rayo Vallecano em janeiro deste ano.

O vínculo do astro colombiano com o time do México é válido até dezembro de 2025. O astro colombiano já disputou cinco partidas pela equipe e marcou um gol e distribuiu uma assistência.

A notícia James Rodríguez sofre falta ‘brutal’ durante partida do Campeonato Mexicano; veja foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque