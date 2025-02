crédito: No Ataque Internacional

Ex-atacantes do Atlético, Fábio Gomes e Savinho se reencontram na Inglaterra (Jogadores defenderam o Galo em 2022)

Os ex-atacantes do Atlético Fábio Gomes (Bolivar) e Savinho (Manchester City) se reencontraram no centro de treinamentos do Manchester City, na Inglaterra, nesta quinta-feira (6/2).

Os brasileiros foram companheiros de equipe em 2022 no alvinegro mineiro.

Fábio Gomes e Savinho apareceram abraçados em foto postada nas redes sociais do clube sul-americano, que faz parte do Grupo City e está no país europeu para realizar a preparação para temporada 2025.

Nessa terça-feira (4/2), o Bolivar enfrentou a equipe Sub-21 do Manchester City em um duelo amistoso. O time da casa venceu os visitantes por 3 a 2.

Savinho no Atlético

Savinho disputou 35 jogos e marcou dois gols pelo Atlético. O atacante integrou o elenco campeão do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil em 2021 e tricampeão do Campeonato Mineiro em 2020, 2021 e 2022.

O Galo vendeu Savinho ao Troyes – que pertence ao Grupo City – por 6,5 milhões de euros (R$ 33,5 milhões à época) em 2022. O clube mineiro manteve 12,5% dos direitos econômicos do jogador no acordo.

No ano seguinte, o atacante defendeu o Girona (ESP), novamente sob empréstimo. Pelo clube espanhol, recebeu mais oportunidades e se consolidou como um dos principais atletas da equipe. Na temporada 23/24, marcou nove gols, distribuiu 10 assistências e foi eleito o melhor Sub-23 do Campeonato Espanhol.

Com o bom desempenho, o prata da casa atleticano foi comprado pelo Manchester City em julho de 2024 por cerca de R$ 243,4 milhões na cotação da época.

Fábio Gomes no Atlético

O Atlético anunciou a contratação de Fábio Gomes em janeiro de 2022. O Galo investiu para contratar o jogador junto ao Oeste, de São Paulo.

Com a camisa preta e branca, o atacante não teve tanto sucesso. Marcou três gols e deu duas assistências em 16 jogos antes de ser emprestado ao Vasco, no segundo semestre de 2022.

Esteve ainda no Paços de Ferreira, de Portugal, antes de defender Juventude e Sydney por empréstimo.

Fábio Gomes está no Bolivar desde agosto de 2024 e tem contrato com o alvinegro mineiro até o final de 2025.

